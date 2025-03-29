Максимальная сосредоточенность. Дибанго поделился ожиданиями от поединка с Ворсклой

Защитник "Кривбасса" Иван Дибанго поделился ожиданиями от матча 22-го тура УПЛ против "Ворсклы". Он состоится завтра, 30-го марта.

- Какое настроение в команде перед "Ворсклой"?

- Что касается меня, то я чувствую себя прекрасно. Нахожусь в хорошем физическом состоянии, как и мои товарищи по команде. По настроению, мы заряжены и мотивированы на максимальный результат. Готовимся к "Ворскле" так же, как и к каждому нашему сопернику - интенсивно, с максимальной сосредоточенностью и самоотдачей на тренировках, чтобы получить необходимый результат.

- Как можешь охарактеризовать соперника?

- "Ворскла" - опытная команда УПЛ. Подтверждение моим словам - недавнее участие в еврокубках. Но мы не должны сосредотачиваться на их позиции в турнирной таблице в этом сезоне, а оставаться сосредоточенными на своей игре.

- Именно в Полтаве против "Ворсклы" полтора года назад ты забил свой дебютный и единственный пока гол за "Кривбасс". Какие есть воспоминания?

- Конечно, я помню свой первый гол и нашу победу с крупным счетом, еще и на этом мифическом стадионе "Ворсклы". Это именно те непревзойденные эмоции и моменты, которые остаются навсегда в памяти у каждого футболиста.

- Как считаешь, двухнедельная пауза в чемпионате пошла нашей команде на пользу?

- Со всем тем, через что мы проходим как футболисты: недостаточно удачные результаты на старте, отмененные матчи из-за воздушных тревог, из-за которых страдает вся страна, могу сказать, что эта пауза в чемпионате пошла нам на пользу. Ведь все хотели иметь время, чтобы обдумать и проанализировать свои ошибки, отдохнуть и встретиться с семьями. Немного перевести дыхание. Надеюсь, это сработает, потому что мы с моими товарищами по команде переполнены энергией, чтобы выложиться на полную в последние два месяца.