"К нему нет вопросов". Александр Кучер оценил возможность скорого дебюта Ракицкого за Черноморец

Полтора года находился в так называемом творческом отпуске тренер Александр Кучер. Прервало его приглашение из одесского "Черноморца", после которого в начале этой недели 42-летний специалист стал у его руля. Ознакомившись в сжатые сроки с новым коллективом, он отправился вместе с ним во Львов, где завтра его ждет встреча 22-го тура чемпионата УПЛ с крепким орешком - "Карпатами". Сказать, какое значение имеет для одесситов этот поединок - значит, ничего не сказать. Дело в том, что "Черноморец" сейчас находится в достаточно критическом положении - он занимает последнюю строчку в турнирной таблице. Поэтому для того, чтобы попытаться исправить ситуацию, руководство одесского клуба и решило пойти на кардинальные изменения на тренерском мостике, пригласив нового наставника.

О том, что предшествовало недавнему приглашению и о нынешних делах команды "моряков" Александр Кучер рассказал в эксклюзивном интервью корреспонденту UA-Футбол.

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- Над предложением "Черноморца" долго не раздумывали?

- Знаете, одесский клуб еще зимой предлагал подписать с ним контракт, однако из-за рождения сына в моей семье возможности работать у меня тогда не было. Сами понимаете, ребенок маленький, требующий внимания - и для этого нужно находиться дома. Поэтому тогда я и находился в тесном кругу семьи - с женой и сыновьями. А уже в марте снова были переговоры с "Черноморцем". И хотя семейные вопросы никуда не делись, руководители одесского клуба были достаточно настойчивы и мы пришли к согласию.

- С чего начали работу в новом клубе?

- Понятно, что придя на новое место работы, прежде всего нужно со всеми познакомиться и посмотреть, кто на что способен. Мы организовали небольшую игру, в которой футболисты могли между собой поиграть в режиме двух таймов по 10 минут каждый. Все это было отснято, наш тренерский штаб внимательно просмотрел видео и начал воплощать идею в жизнь. Мы хорошо понимаем: что-то у нас получается, а что-то не получается. Ведь времени было немного - с командой работаем всего пять дней. Конечно, за такой промежуток все сделать не успеешь.

- Информацией о нынешнем составе команды и возможностях футболистов ваш предшественник Александр Бабич с вами уже успел поделиться?

- Мы с ним, конечно же, разговаривали на эту тему. Я у него спрашивал об игроках, а он мне говорил о том, кто и где играет, как работает и тому подобное. То есть давал характеристику на всех подопечных. Что-то я понимал, однако на все это смотрел своим взглядом, вживую.

- Много ли матчей "Черноморца" в нынешнем чемпионате успели пересмотреть?

- В этом календарном году я смотрел все матчи с его участием. Да и до зимнего перерыва тоже видел игры "Черноморца". Когда был дома с семьей, то у меня для этого было время. Если есть возможность, то всегда стараюсь пересматривать все матчи, которые сыграны в Премьер-лиге. Начав же работу в одесском клубе, смотрел обзоры игр, просил делать нарезки - как по матчам, так и по игрокам. Как бы там ни было, а нужно максимально иметь представление о возможностях того или иного футболиста.

- Те или иные недостатки и плюсы в игре команды для себя уже определили?

- Я уже упоминал об игре, которую мы с нашим тренерским штабом сделали для того, чтобы понимать, с чего надо начинать. Это позволяло сделать выводы, что именно нужно изменить из того, что нам не нравилось. Что-то пришлось менять в обороне, что-то в атаке. И в середине поля тоже. В конце концов, это привычный рабочий процесс. Каждый тренер что-то меняет, ведь видит все по-своему. Поэтому какие-то изменения в таких случаях всегда будут.

- Насколько известно, из тридцати подопечных, которые вы получили в распоряжение, их количество уже сократилось…

- Да, сейчас у нас где-то 24 футболиста, среди которых много молодых ребят. Кто-то, бывает, присоединяется - так и работаем. Понимаете, большое количество не нужно на тренировках. Ведь во время работы надо задействовать подопечных, чтобы заниматься "одиннадцать на одиннадцать", а не "пятнадцать на пятнадцать". А это уже совсем другие расстояния, совсем другое принятие решения. Именно поэтому мы и определили стандартное количество игроков на футбольном поле. В таком случае все в тренировочном процессе динамично: одни игроки меняются, другие заходят. А вот когда их восемь человек стоит на бровке и их надо заменить, то ты просто не успеваешь этого сделать.

- Кого из игроков болельщики не увидят в главной команде в ближайшее время?

- Это самые молодые по возрасту ребята, которые перешли заниматься в нашу команду U-19. В дальнейшем будут игры, будут тренировки - и мы кого-то будем менять, чтобы и в дальнейшем вести ознакомление и следить за каждым из них.

- Задача перед вами поставлена непростая - оставить "Черноморец" в элите. Какие шаги для улучшения турнирной ситуации стоит делать в первую очередь?

- (Без раздумий). Добывать очки.

- Завтра "Черноморец" ждет серьезное испытание - выездной матч во Львове с "Карпатами". Что можете сказать об этом сопернике?

- Мы просматривали игры с участием львовян. "Карпаты" - команда, которая стремится играть в атакующий футбол, первым номером. Она старается всегда идти вперед, "накрывать" соперника и не давать ему дышать. "Карпаты" хорошо играют дома, делая это по-спортивному агрессивно и стремясь забить быстрый мяч. Наш соперник - неплохая команда, у которой есть хорошие игроки. О ее качествах свидетельствует тот факт, что с "Шахтером" в предыдущем туре львовяне сыграли 0:0. Поэтому будем готовиться к встрече с ней со всей ответственностью. Мы понимаем, что придется трудно, ведь "Карпаты" будут атаковать. Однако попробуем сыграть в тот футбол, который планируем.

- Не просчитывали, каким может быть проходной балл для того, чтобы остаться в элите? Считается, что это 30 очков.

- Трудно просчитать, ведь все зависит от того, как будут играть и набирать очки соперники. Мы же не знаем, как будут выступать в дальнейшем наши конкуренты, которые находятся рядом в турнирной таблице.

- Календарь у "Черноморца" сложнейший. Из девяти матчей, которые осталось провести в чемпионате, три - с лидерами - "Динамо", "Александрией" и "Шахтером", причем все эти матчи будут на финише чемпионата. Получается, что "Черноморцу" нужно набрать максимально необходимое количество очков в ближайших пяти турах. Не действует ли этот груз ответственности на команду угнетающе?

- Знаете, мы готовимся от игры к игре. Каждый матч для "Черноморца" - как последний, финальный. Поэтому загадывать наперед очень сложно. А в нашей стране в это трудное время - тем более. Есть факт: завтра нас ждет поединок с "Карпатами". Повторюсь: мы к нему готовимся со всей тщательностью, ведь знаем, что эта команда является фаворитом встречи.

- Кого-то из опытных футболистов такого же уровня, как Ярослав Ракицкий в экстренном порядке на помощь планируете приглашать?

- Не могу сейчас ответить на этот вопрос. Пока что рассчитываем на тех футболистов, которые у нас есть. Будем с ними работать. Что будет дальше - покажет время.

- После того, как стало известно о возможном переходе в "Черноморец" Ярослава Ракицкого, в футбольных кругах Одессы стали всерьез или в шутку предлагать привлечь в команду еще двух опытных экс-игроков "Шахтера" - Дмитрия Чигринского и Сергея Кривцова.

- Ну, тогда давайте возьмем. Думаю, что они нам точно помогут. Тем более, если болельщики просят, то нужно брать.

- От кого это зависит?

- Наверное, от президента клуба.

- Вас не смущает тот факт, что в течение последних десяти месяцев Ракицкий на профессиональном уровне не играл?

- Я вам скажу, что выйдя на тренировку, он позволил всем убедиться, что его мастерство никуда не делось. Нет к Ярославу и вопросов по физической готовности. Будем смотреть, как оно будет. Еще есть время до игры с "Карпатами", чтобы определиться, что и как.

- Как бы вы охарактеризовали футбол, который планируете исповедовать в "Черноморце" - комбинационный, остроатакующий, зрелищный или прагматичный?

- Хочется все и сразу: и комбинационный, и зрелищный, и остроатакующий (улыбается). А если серьезно, ты мы хотим играть в футбол, который нравился бы болельщикам и телезрителям. Но мы хорошо осознаем, что сейчас нам нужен результат. Конечно же, какой-то прагматизм в нашей игре будет присутствовать, однако от своих идей отказываться мы не будем.