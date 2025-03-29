Верес забронировал от мобилизации половину команды

Президент "Вереса" Иван Надеин сообщил о получении клубом статуса критической инфраструктуры. Он отметил, что бронирование получили 50% футболистов.

"Мы сейчас получили критичность и забронировались. Мы выполнили все критерии. Но мы сразу всем сказали: надо пройти ВВК и стать на учет, потому что это основа закона. Если ты вне учета, то ты вне закона", - сказал Иван Надеин.

По состоянию на сейчас "Верес" занимает 7-е место в турнирной таблице УПЛ. Также команда будет играть в четвертьфинале Кубка Украины.