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Верес забронировал от мобилизации половину команды

Премьер-лига
Обновлено

Получили критичность

Верес забронировал от мобилизации половину команды

Фото: Верес

Новина українською

Президент "Вереса" Иван Надеин сообщил о получении клубом статуса критической инфраструктуры. Он отметил, что бронирование получили 50% футболистов.

"Мы сейчас получили критичность и забронировались. Мы выполнили все критерии. Но мы сразу всем сказали: надо пройти ВВК и стать на учет, потому что это основа закона. Если ты вне учета, то ты вне закона", - сказал Иван Надеин.

По состоянию на сейчас "Верес" занимает 7-е место в турнирной таблице УПЛ. Также команда будет играть в четвертьфинале Кубка Украины.

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Источник:
Пряма червона
Опубликовал: Виктор Иванчук
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