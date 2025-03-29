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Еще один шаг на пути к чемпионству. Рух – Динамо 0:2. Обзор матча
Киевляне сохраняют отрыв
Фото медіацентру ФК "Рух"
Гол+пас Виталия Буяльского еще в первом тайме обеспечили гостям комфортное преимущество. Учитывая зимние потери львовян и обновление состава, после такого начала встречи они уже не смогли прийти в себя.
Подопечные Пономарева остаются на 9-й позиции (26 очков). 7 апреля команда поедет к "Колосу". Коллектив Шовковского возглавляет таблицу (54 пункта). В следующем поединке столичный клуб будет принимать "Левый Берег".
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Смотрите обзор матча 22 тура УПЛ
Львов. Арена Львов
Голы: Ванат, 11, Буяльский, 30
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