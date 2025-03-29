  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Еще один шаг на пути к чемпионству. Рух – Динамо 0:2. Обзор матча
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Еще один шаг на пути к чемпионству. Рух – Динамо 0:2. Обзор матча

Премьер-лига

Киевляне сохраняют отрыв

Еще один шаг на пути к чемпионству. Рух – Динамо 0:2. Обзор матча

Фото медіацентру ФК "Рух"

Новина українською

Гол+пас Виталия Буяльского еще в первом тайме обеспечили гостям комфортное преимущество. Учитывая зимние потери львовян и обновление состава, после такого начала встречи они уже не смогли прийти в себя.

Подопечные Пономарева остаются на 9-й позиции (26 очков). 7 апреля команда поедет к "Колосу". Коллектив Шовковского возглавляет таблицу (54 пункта). В следующем поединке столичный клуб будет принимать "Левый Берег".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Смотрите обзор матча 22 тура УПЛ

Львов. Арена Львов

Рух – Динамо 0:2

Голы: Ванат, 11, Буяльский, 30

По теме
yellow-arrow
Шовковский: Я рад за Буяльского, дай ему бог стать лучшим игроком клуба с наибольшим количеством матчей
yellow-arrow
Буяльский провел юбилейный матч за Динамо
yellow-arrow
Ворскла – Кривбасс. Анонс и прогноз матча УПЛ на 30.03.2025
Динамо (Киев) Рух (Львов)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости