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Буяльский провел юбилейный матч за Динамо

Премьер-лига
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Буяльский провел юбилейный матч за Динамо

Динамо Київ

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Полузащитник и капитан "Динамо" Виталий Буяльский провел за клуб 350-й матч. Юбилейная отметка произошла в поединке 22-го тура УПЛ с "Рухом" (2:0).

"Капитан, который всегда ведет команду вперед. Поздравляем, Виталий!", - подписала новость пресс-служба киевлян.

В этой игре Буяльский отметился голом и ассистом. В текущем сезоне игрок провел за "Динамо" 30 поединков, забил 6 голов и отдал 8 результативных передач.

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Виталий Буяльский Динамо (Киев)
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Источник:
Динамо
Опубликовал: Виктор Иванчук
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