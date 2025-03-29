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Буяльский провел юбилейный матч за Динамо
Прилично
Динамо Київ
Полузащитник и капитан "Динамо" Виталий Буяльский провел за клуб 350-й матч. Юбилейная отметка произошла в поединке 22-го тура УПЛ с "Рухом" (2:0).
"Капитан, который всегда ведет команду вперед. Поздравляем, Виталий!", - подписала новость пресс-служба киевлян.
В этой игре Буяльский отметился голом и ассистом. В текущем сезоне игрок провел за "Динамо" 30 поединков, забил 6 голов и отдал 8 результативных передач.
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Источник:Динамо
Опубликовал: Виктор Иванчук
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