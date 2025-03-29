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Шовковский: Я рад за Буяльского, дай ему бог стать лучшим игроком клуба с наибольшим количеством матчей
Наставник киевлян поздравил подопечного с 350-м поединком в клубе
Фото: ФК Динамо
Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский ответил на вопросы представителей СМИ после матча против "Руха".
"Мы выходили на поле не мстить и не реабилитироваться, а играть. Для нас каждый матч очень важен. Сегодня игра была непростая, учитывая, что большая группа футболистов была вовлечена в ряды сборных. Тренировались 10 полевых игроков, мы подключили молодых исполнителей из команды U-19, чтобы они немного почувствовали атмосферу и требования, которые мы выдвигаем.
Смотрели на нашу подрастающую молодежь и готовились к поединку с "Рухом". Мы собрались все вместе и провели первую тренировку в полном составе только 27 марта”.
“Для нас сегодняшний поединок был очень непростым, я благодарю игроков за то, что они полностью отдавались на поле, выполняли наставления, которые мы давали перед матчем, контролировали игру и могли доводить счет до большого.
Можно играть для количества, а можно – для качества. Я никогда не считал, сколько матчей сыграл. Для меня была важна каждая последующая игра. И с таким настроем я готовился и выходил на поле. Опыт, который получаешь в матчах, должен быть твоим багажом, но чтобы быть убедительным, нужно прежде всего каждый день побеждать самого себя.
Мы все строим планы на завтра, а побеждает тот, кто действует уже сегодня. Я рад за Виталия Буяльского, дай ему бог стать лучшим игроком клуба с наибольшим количеством матчей. Я буду счастлив, если его действия будут идти на пользу команды”, – заявил тренер.
"Динамо" сохраняет отрыв от "Александрии" на 4 пункта.
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