Автор единственного гола в матче ЛНЗ - Полесье прокомментировал победный поединок

Полузащитник "Полесья" Борис Крушинский рассказал о своем победном голе в матче 22-го тура против "ЛНЗ" (1:0), игре на разных позициях и физических кондициях.

- Борь, в сборной сделал ассист, приехал в расположение клуба, забил гол. Можно сказать началась голевая серия?

- Не знаю, просто делаю свою работу, хочется чем больше забивать за сборную и за клуб. Поэтому делаю все возможное, чтобы давать хороший результат, чтобы мы побеждали.

- Назаренко сказал, что ты у него забрал сухой лист.

- Может быть. Я просто увидел что мяч летит, думаю уж точно надо забивать, потому что тяжелая игра, и эта победа очень добавит нам в следующих матчах.

- Ты на сборах играл левым защитником, левым полузащитником, сейчас в центре. Где тебе удобнее?

- Я уже говорил, в центре, наверное. Нет разницы где, опорного или под нападающим. В центре, но мне не важно, я молодой футболист, мне главное играть, прогрессировать.

- А с Сарапием в опорной зоне как тебе было взаимодействовать?

- Прекрасно, он все мячи вырвал вместе с Бабенко, то что нам было нужно.

- И вот скажи, ты только позавчера приехал в расположение клуба. Как ты чувствуешь, какие у тебя физические кондиции? насколько готов играть?

- Честно сказать, очень уставший был. На 90 минут меня сегодня не хватило, было очень тяжело, очень тяжелые ноги. Поэтому позже попросил замену, потому что очень тяжело было. С дороги, дорога тяжелая была, приехали с Майсурадзе, ему так же было очень тяжело.