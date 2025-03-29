Пономарев: Уровень игроков Динамо превосходит уровень игроков Руха. Мы строим новую команду

Главный тренер "Руха" прокомментировал поражение от "Динамо" (0:2).

"Уровень игроков "Динамо" превосходит уровень игроков "Руха" и именно этот фактор сегодня стал решающим. Киевляне реализовали свои моменты и завоевали 3 очка. Мы строим новую команду, ведь у нас много новичков. И так был очень молодой коллектив, а за эту зиму у нас много изменений. Чтобы все это заработало нужно время. Эпизодами команда демонстрирует хорошую игру, но нам не хватает цельности. Мы не сдаемся, и я уверен, что “Рух” построит новую боеспособную команду”.

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"Наша подготовка на сборах была нивелирована тем, что почти все игроки после того успели переболеть и потеряли игровой тонус. Прошло время, и ребята постепенно вернули оптимальные физические кондиции. Важно качественно готовиться к каждой игре и со временем придет результат. Нам следует работать над улучшением своего мастерства, а это долгий процесс. Все недавно присоединившиеся к нам легионеры хорошо работают на тренировках, но им еще нужно адаптироваться к требованиям тренерского штаба. Также новичкам нужно свыкнуться с условиями в чемпионате Украины, ведь в УПЛ очень серьезная конкуренция и сейчас нет проходных матчей”.

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"Андрей Китела провел качественный матч. Он давно не играл в старте за основную команду, но, несмотря на это, хорошо выглядел на поле. Что касается Эрика Калинца, то это перспективный футболист, который может прогрессировать. Он хорошо проявлял себя в команде U-19 и в "Рухе-2", поэтому мы дали возможность ему дебютировать в УПЛ. Андрей и Эрик хоть и не без ошибок, но отыграли хорошо. Наша стратегия неизменна – мы будем и дальше доверять молодежи, как новичкам, так и выпускникам академии. Поединок в кубке – игра на вылет, и в этом матче не будет права на ошибку. Следующая игра с "Динамо" будет отличаться от того, что было в матче чемпионата. Хотя до этого поединка будет всего три дня, но "Руху" удастся подойти к нему в полной боевой готовности”, – заверил тренер.

Львовяне проиграли в четырех из пяти поединков УПЛ в 2025 году.