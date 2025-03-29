Динамо благодаря своему движению получило три очка. Желто-черные пока еще стоят на месте. Анализ матча Рух – Динамо

Игра "Руха" и "Динамо" на Арене-Львов могла заинтересовать рядового болельщика не только приездом украинского гранда в команду-середняка, но и результатом первого противостояния этих двух коллективов, завершившегося нулевой ничьей. Поэтому посмотреть на ответную дуэль пришло немало людей, что было хорошо видно из трансляционной камеры.

Команды вышли "дать бой", и вообще этот лозунг футбольного клуба "Рух" очень хорошо описывает задачи, которые остались у желто-черного коллектива весной, учитывая хоть и медленное, но "поглощение" клуба другим львовским брендом - "Карпатами".

В первые минуты мяч активно двигался по обеим половинам поля, что добавляло "остроты" матчу и создавало дополнительное напряжение. Хозяева, физическая форма которых вызывает уважение, если смотреть на их готовность бегать и прессинговать все 90 минут игры, сразу начали “поджимать” киевлян, но это больше был прессинг без мяча, чем доминация с владением и созданием собственных атак. "Руховцы" персонально опекали всех "разыгрывающих" игроков "Динамо", пытаясь уменьшить количество возможных адресатов для передачи от голкипера Нещерета. Руслан из тех голкиперов, которые под давлением часто могут "терять" концентрацию и бить мячом "по воробьям", еще несколько раз прессинг завершился подбором "кожаного", а из-за высокого расположения атакующих игроков "Руха", которые пришли "разбирать" своих игроков, команда эпизодически имела равное количество футболистов в третьей зоне динамовцев и имела возможность быстро пользоваться ошибками, другое дело, что это не получилось.

Киевляне со временем сумели приспособиться к "агрессивным" действиям соперника и поняли свои следующие ходы на шахматной доске. Первое – это поиск свободных зон Владиславом Ванатом, на которого шли передачи разного типа: как низом, так и верхом. Дальше уже классическое "захождение" в середину крайних вингеров Кабаева и Ярмоленко. Первый, двигаясь с мячом, обошел словно на мотоцикле Слюбика, развивая атаку, и дальше в течение первого тайма еще несколько раз выиграл личное противостояние с Богданом, который в этом матче предпочел работу впереди, где неоднократно подключался к атакам своей команды, оставляя "пустым" звено защиты. "Динамо" не стеснялось и просто выбивать мяч вперед с надеждой на "цепляние" за него игроков нападения.

Первый забитый мяч бело-синих пришел после владения мячом на левом фланге и передачи Шапаренко вразрез на Буяльского, элегантно разобравшегося на “носовом платке”, выкатив мяч между двух игроков соперника на Ваната, который открыл счет в пользу "столичных". Преимущество в классе продолжило сказываться, и Киев продолжил создавать опасность, теперь уже добавилось больше креатива, игроки начали иногда играть пятками и действовать нестандартно. Бразильские гены чистокровных киевлян проявились и при втором взятии ворот, когда Ярмоленко-Шапаренко-Буяльский втроем "раскрутили" линию защиты "Руха", удвоив свое преимущество.

Николай Шапаренко несколько раз пробовал отдавать длинные передачи на забегания своих партнеров, но каждый раз они были перехвачены центральными защитниками команды соперников. Но чего стоит мягкий заброс на край штрафной, откуда Буяльский в касание переправлял на Ваната, но сделать дубль форвард не смог.

"Руховцы" продолжили "огрызаться" и во втором тайме, в котором стали чаще бить в створ ворот Руслана Нещерета. Также продолжились попытки "искать" впереди Юрия Климчука, объем беговой работы которого не может остаться без внимания. Подопечные Виталия Пономарева играли гибридную схему и пытались атаковать широко, с пятью игроками в полузащите, оставляя тройку ЦЗ, как и было продемонстрировано на предматчевой расстановке. При защитных действиях игроки пытались как можно больше "насытить" собственную штрафную зону, сужаясь и, по возможности, играть "от простого".

Киевские динамовцы выбегали в контратаки, понимая важность оттягивать мяч подальше от собственных ворот и понимая цену ошибки и проблемы, которые могло бы создать "Рух", забив хотя бы один мяч. Концовка игры так и прошла на "встречных курсах", и одни и другие пытались быстро контратаковать, но отличиться больше никому не было суждено.

Киевское "Динамо" побеждает львовский "Рух" 2:0 и продолжает “шагать” за чемпионством. А львовянам нужно делать выводы и выходить из игрового кризиса, в котором оказалась команда.