Знал, что сегодня забьет. Молодой игрок Шахтера поделился впечатлениями от дебютного гола

Полузащитник "Шахтера" Антон Глущенко поделился впечатлениями от матча УПЛ с "Оболонью" (2:0) и своего дебютного гола за первую команду.

- Антон, гол в ворота "Оболони" стал для тебя дебютным в составе "Шахтера". Расскажи, какие эмоции испытал в тот момент и что этот мяч значит для тебя?

- Чувствовал усталость, если честно, и о голе даже не думал. Очень долго ждал официальную игру, соскучился по матчам. Знал, что, когда выйду, смогу забить, поэтому это не стало для меня неожиданностью. Очень рад, что нам удалось победить в таком тяжелом поединке.

- Когда выходил на поле, представлял себе, что вскоре сможешь забить?

- Честно говоря, я знал, что забью, и просто ждал своего момента.

- Вспомним эпизод с самого начала, от ассиста Кевина.

- Кажется, была длинная передача, Кевин великолепно обыграл оппонента, и я увидел свободное пространство, а также то, что он заметил меня. Понимал, что он будет отдавать передачу, поэтому настраивался на удар. Очень рад, что смог забить.

- Кому посвящаешь свой дебютный гол?

- Наверное, в первую очередь, себе, ведь это очень сложно - не играть и наблюдать, как другие выходят на поле. Это требует большой выдержки и терпения. Также посвящаю этот гол своей семье, девушке и болельщикам.

- Если в целом проанализировать матч с "Оболонью", то каким он был для "Шахтера"?

- Напряженным, особенно во второй половине. Не могу точно сказать, почему так произошло. Мы немного подсели, были моменты, когда соперник почувствовал уверенность. В таких условиях трудно переломить ход, но хорошо, что нам удалось забить второй гол и завершить матч победой.

- Впереди "Шахтер" ждет кубковая встреча с "Александрией". Какие цели будете ставить перед собой?

- Победа и только победа.