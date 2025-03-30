Шовковский: Михайленко что, провел плохую игру? У нас здоровая конкуренция. У Бражко еще будут шансы играть

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский прокомментировал победу над "Рухом".

"Хотел бы поздравить болельщиков с важной победой над очень непростым соперником, который всегда играет в агрессивный футбол. "Рух" если и проигрывал предыдущие поединки, то забивал голы. Очень важно настроить футболистов психологически, и нам удалось реализовать те моменты, над которыми мы работали. В принципе, можно сказать, что игрой доволен. Без ошибок не бывает, но действиями игроков я доволен”.

"Рух" начал действовать более агрессивно, ведь был недоволен своей игрой в первом тайме. Поэтому мы произвели замены, чтобы улучшить игру в центре поля. У нас были и во втором тайме отличные возможности, чтобы забивать и доводить счет до большего. Для нас каждая игра почти как кубковая, и мы тоже готовимся. Самый важный матч – следующий, с таким настроем мы будем подходить к следующей встрече. В оптимальной форме, в оптимальном составе, который будет готов, с настроем только на победу”.

"Бражко – игрок "Динамо", который был готов выйти на поле, но я решил выпустить Николая Михайленко. Он что, провел плохую игру? У нас здоровая конкуренция. У Владимира еще будут шансы играть. Кроме того, в составе молодежной сборной он сыграл один полный матч, и один тайм во втором поединке. Лишь 27 марта он провел первую тренировку, плюс еще дорога. Всё нормально. Кстати, если бы Попов не получил повреждение и не было вынужденной замены, мы бы увидели на поле Бражка”, – отметил тренер.

Столичный клуб оформил 16 победу в УПЛ 2024/25.