  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ротань: Ребятам говорил, что Левый Берег будет бороться за результат на максимуме, ездить на одном месте по газону
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ротань: Ребятам говорил, что Левый Берег будет бороться за результат на максимуме, ездить на одном месте по газону

Премьер-лига
Обновлено

Аисты как всегда неуступчивы в игре

Ротань: Ребятам говорил, что Левый Берег будет бороться за результат на максимуме, ездить на одном месте по газону

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань прокомментировал победу над "Левым Берегом" (1:0).

"Очень трудная победа. Мы понимали, против кого играем. Я ребятам об этом говорил еще за неделю до матча, что они будут бороться за результат на максимуме, ездить, извините, на одном месте по газону, но будут бороться. Оно так и получилось.

Раньше такие матчи нужно закрывать – тогда концовка будет в нашу пользу более спокойной. Но имеем, что имеем. Мы пока не можем спокойнее эти матчи закрывать. Мы работаем над этим. Благодарю команду за самоотдачу, за характер, за то, что они боролись за результат”.

Читайте такжеРотань летом может покинуть Александрию. На тренера претендуют 3 клуба, – источник

"Я не скажу, что мы были мыслями на игре с "Шахтером". Соперник нас накрывал 1 в 1, давал мало пространства. Мы как раз это пространство должны были видеть и распознавать. Поэтому игра была более эмоциональная и жесткая. Пространство соперник нам мало дал, поэтому для нас и складывалась эта игра эпизодически.

Мы выдерживали и то, что мы хотели, иногда у нас комбинации получались, но где-то во 2-й половине 2-го тайма – не знаю, с чем это связано – мы немного успокоились. Требовалось более агрессивно доказывать, и потребовался 2-й гол, чтобы матч для нас спокойнее закончился. Потому и концовка была нервная”.

Читайте такжеРотань – о разгроме Оболони: Имели очень классную мотивацию. Сыграли на ошибках соперника, голы пришли после контрпрессинга

[О тройной замене] "Во-первых, мы уже думаем о матче на Кубок, потому что у нас эти позиции делают очень много, скажем так, спринтерской работы. Поэтому мы уже думаем и о Кубке, и чтобы игроки были готовы на кубковый матч", – сказал Ротань.

"Горожане" сохраняют отставание от "Динамо" на 4 очка.

По теме
yellow-arrow
Динамо благодаря своему движению получило три очка. Желто-черные пока еще стоят на месте. Анализ матча Рух – Динамо
yellow-arrow
Шищенко: Результатом я не доволен. Мы могли переломить ход игры с Шахтером
yellow-arrow
Шовковский: Михайленко что, провел плохую игру? У нас здоровая конкуренция. У Бражко еще будут шансы играть
Руслан Ротань ФК Александрия
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости