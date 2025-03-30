Ротань: Ребятам говорил, что Левый Берег будет бороться за результат на максимуме, ездить на одном месте по газону

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань прокомментировал победу над "Левым Берегом" (1:0).

"Очень трудная победа. Мы понимали, против кого играем. Я ребятам об этом говорил еще за неделю до матча, что они будут бороться за результат на максимуме, ездить, извините, на одном месте по газону, но будут бороться. Оно так и получилось.

Раньше такие матчи нужно закрывать – тогда концовка будет в нашу пользу более спокойной. Но имеем, что имеем. Мы пока не можем спокойнее эти матчи закрывать. Мы работаем над этим. Благодарю команду за самоотдачу, за характер, за то, что они боролись за результат”.