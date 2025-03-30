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Ротань: Ребятам говорил, что Левый Берег будет бороться за результат на максимуме, ездить на одном месте по газону
Аисты как всегда неуступчивы в игре
Фото: ФК Олександрія
Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань прокомментировал победу над "Левым Берегом" (1:0).
"Очень трудная победа. Мы понимали, против кого играем. Я ребятам об этом говорил еще за неделю до матча, что они будут бороться за результат на максимуме, ездить, извините, на одном месте по газону, но будут бороться. Оно так и получилось.
Раньше такие матчи нужно закрывать – тогда концовка будет в нашу пользу более спокойной. Но имеем, что имеем. Мы пока не можем спокойнее эти матчи закрывать. Мы работаем над этим. Благодарю команду за самоотдачу, за характер, за то, что они боролись за результат”.
"Я не скажу, что мы были мыслями на игре с "Шахтером". Соперник нас накрывал 1 в 1, давал мало пространства. Мы как раз это пространство должны были видеть и распознавать. Поэтому игра была более эмоциональная и жесткая. Пространство соперник нам мало дал, поэтому для нас и складывалась эта игра эпизодически.
Мы выдерживали и то, что мы хотели, иногда у нас комбинации получались, но где-то во 2-й половине 2-го тайма – не знаю, с чем это связано – мы немного успокоились. Требовалось более агрессивно доказывать, и потребовался 2-й гол, чтобы матч для нас спокойнее закончился. Потому и концовка была нервная”.
[О тройной замене] "Во-первых, мы уже думаем о матче на Кубок, потому что у нас эти позиции делают очень много, скажем так, спринтерской работы. Поэтому мы уже думаем и о Кубке, и чтобы игроки были готовы на кубковый матч", – сказал Ротань.
"Горожане" сохраняют отставание от "Динамо" на 4 очка.
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