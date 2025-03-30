Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шищенко: Результатом я не доволен. Мы могли переломить ход игры с Шахтером
Пивовары старались
Фото: Оболонь
Главный тренер "Оболони" Сергей Шищенко прокомментировал поражение от "Шахтера".
"Это был интересный матч. Мы понимали, с кем играем – это чемпион страны. Соответственно, выстроили тактическую схему, зная, что "Шахтер" будет больше контролировать мяч. Мы осознавали их сильные стороны: быстрые фланги, качественную игру в центре поля. Наша главная задача было не дать флангам работать, не позволять Судакову и Бондаренко комфортно действовать. Где-то с этим справились, где-то нет.
Я очень доволен агрессией нашей игры, особенно во втором тайме, темпом матча. У нас были хорошие моменты, но, конечно, результатом я не доволен.
Мы могли переломить ход игры. У нас были моменты, мы пытались использовать стандартные положения, над которыми много работали. Было несколько случаев сравнять счет, что могло изменить ход матча. Если бы забили, игра пошла бы по-другому”.
-
Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
"Мы выбрали систему с тремя центральными защитниками, чтобы обеспечить ширину и активную игру между линиями. Пытались использовать слабые места "Шахтера" на флангах. В защите мы действовали в пять защитников, но в атаке переходили на другие варианты, чтобы создавать моменты. Важно было играть агрессивно и пользоваться быстрыми атаками.
Мы играли с пятью защитниками на протяжении всего матча. Но пытались повыше подниматься, используя контратаки. В некоторых эпизодах хотелось большей агрессии, более быстрого перехода из обороны в атаку”.
"Мы понимали, что Матвиенко пропускает матч, и учитывали это при подготовке. Однако решающим фактором является качество действий на поле. Мы имели пространство, моменты, но нужно было лучше завершать атаки. У нас были шансы при счете 1:0. Мы работали над стандартами и могли использовать одну-две возможности. Сравни счет, игра могла бы пойти по-другому. Но в концовке мы рисковали, и "Шахтер" воспользовался этим.
У нас впереди две важные игры – "Ингулец" и "Черноморец". Мы будем анализировать соперников, строить тренировочный процесс. Есть немного времени на отдых, а затем начнём активную подготовку. На следующей неделе станет известно, где мы будем играть”, – заявил тренер.
Столичная команда остается 14-й (18 очков).
Популярное сейчас
- Довбик получил награду игрока матча
- 2 пропущенных мяча. Лунин получил оценки за матч с Леганесом
- УПЛ. Рух - Динамо 0:2. Класс есть класс
- Все лидеры забирают свое. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Борьба за наследство и опеку: звездный футболист рискует потерять дом и права на детей
- Романтика вне поля: спортивный директор Боруссии встречается с девушкой, младше его на 14 лет