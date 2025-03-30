Шищенко: Результатом я не доволен. Мы могли переломить ход игры с Шахтером

Главный тренер "Оболони" Сергей Шищенко прокомментировал поражение от "Шахтера".

"Это был интересный матч. Мы понимали, с кем играем – это чемпион страны. Соответственно, выстроили тактическую схему, зная, что "Шахтер" будет больше контролировать мяч. Мы осознавали их сильные стороны: быстрые фланги, качественную игру в центре поля. Наша главная задача было не дать флангам работать, не позволять Судакову и Бондаренко комфортно действовать. Где-то с этим справились, где-то нет.

Я очень доволен агрессией нашей игры, особенно во втором тайме, темпом матча. У нас были хорошие моменты, но, конечно, результатом я не доволен.

Мы могли переломить ход игры. У нас были моменты, мы пытались использовать стандартные положения, над которыми много работали. Было несколько случаев сравнять счет, что могло изменить ход матча. Если бы забили, игра пошла бы по-другому”.