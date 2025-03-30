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Шищенко: Результатом я не доволен. Мы могли переломить ход игры с Шахтером

Премьер-лига
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Пивовары старались

Шищенко: Результатом я не доволен. Мы могли переломить ход игры с Шахтером

Фото: Оболонь

Новина українською

Главный тренер "Оболони" Сергей Шищенко прокомментировал поражение от "Шахтера".

"Это был интересный матч. Мы понимали, с кем играем – это чемпион страны. Соответственно, выстроили тактическую схему, зная, что "Шахтер" будет больше контролировать мяч. Мы осознавали их сильные стороны: быстрые фланги, качественную игру в центре поля. Наша главная задача было не дать флангам работать, не позволять Судакову и Бондаренко комфортно действовать. Где-то с этим справились, где-то нет.

Я очень доволен агрессией нашей игры, особенно во втором тайме, темпом матча. У нас были хорошие моменты, но, конечно, результатом я не доволен.

Мы могли переломить ход игры. У нас были моменты, мы пытались использовать стандартные положения, над которыми много работали. Было несколько случаев сравнять счет, что могло изменить ход матча. Если бы забили, игра пошла бы по-другому”.

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"Мы выбрали систему с тремя центральными защитниками, чтобы обеспечить ширину и активную игру между линиями. Пытались использовать слабые места "Шахтера" на флангах. В защите мы действовали в пять защитников, но в атаке переходили на другие варианты, чтобы создавать моменты. Важно было играть агрессивно и пользоваться быстрыми атаками.

Мы играли с пятью защитниками на протяжении всего матча. Но пытались повыше подниматься, используя контратаки. В некоторых эпизодах хотелось большей агрессии, более быстрого перехода из обороны в атаку”.

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"Мы понимали, что Матвиенко пропускает матч, и учитывали это при подготовке. Однако решающим фактором является качество действий на поле. Мы имели пространство, моменты, но нужно было лучше завершать атаки. У нас были шансы при счете 1:0. Мы работали над стандартами и могли использовать одну-две возможности. Сравни счет, игра могла бы пойти по-другому. Но в концовке мы рисковали, и "Шахтер" воспользовался этим.

У нас впереди две важные игры – "Ингулец" и "Черноморец". Мы будем анализировать соперников, строить тренировочный процесс. Есть немного времени на отдых, а затем начнём активную подготовку. На следующей неделе станет известно, где мы будем играть”, – заявил тренер.

Столичная команда остается 14-й (18 очков).

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Сергей Шищенко Оболонь (Киев)
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Источник:
Оболонь
Опубликовал: Александр Симченко
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