Вингер Шахтера рассказал, почему не попадает в состав и даже в заявку донецкой команды

Левый вингер "Шахтера" Иван Петряк рассказал о том, почему он не попадает в состав и даже заявку "Шахтера" на матчи УПЛ.

"Скажу вам так: прямым текстом никто из руководителей "Шахтера" мне не сказал, что на меня не рассчитывают, но четко дали понять, что именно так и есть. Такие дела…"

Я в "Шахтере", а именно – в юношеской команде донецкого клуба. Тренируюсь с ней, поддерживаю свою физическую форму. Параллельно ищу себе новую команду.

Юридически я игрок "Шахтера" и выполняю свой контракт. Я нахожусь в расположении клуба. Но повторюсь, в первой команде на меня не рассчитывают".