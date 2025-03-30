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Вингер Шахтера рассказал, почему не попадает в состав и даже в заявку донецкой команды
Отходит на второй план, уходит в другую команду
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Левый вингер "Шахтера" Иван Петряк рассказал о том, почему он не попадает в состав и даже заявку "Шахтера" на матчи УПЛ.
"Скажу вам так: прямым текстом никто из руководителей "Шахтера" мне не сказал, что на меня не рассчитывают, но четко дали понять, что именно так и есть. Такие дела…"
Я в "Шахтере", а именно – в юношеской команде донецкого клуба. Тренируюсь с ней, поддерживаю свою физическую форму. Параллельно ищу себе новую команду.
Юридически я игрок "Шахтера" и выполняю свой контракт. Я нахожусь в расположении клуба. Но повторюсь, в первой команде на меня не рассчитывают".
Напомним, что с августа 2024 года по конец декабря того же года Петряк выступал за "Черноморец".
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