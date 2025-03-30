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Карпаты - Черноморец: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Карпаты - Черноморец: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 30.03.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Карпаты - Черноморец: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

fckarpaty.org.ua

UA-Футбол
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В 22-м туре УПЛ сойдутся львовяне против одесситов. Эта игра станет дебютной для Александра Кучера во главе "Черноморца".

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Поединок двадцать второго тура УПЛ сезона 2024/2025 "Карпаты" - "Черноморец" состоится в воскресенье, 30 марта 2025 года, в 15:30. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале УПЛ ТВ.

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