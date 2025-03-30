Ворскла – Кривбасс: смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В поединке 22 тура чемпионата Украины "Ворскла" дома примет "Кривбасс". В первом круге – в Кривом Роге – команды обменялись голы в первом тайме и в итоге довели матч до ничьей. Во второй раз подряд коллективы сыграли со счетом 1:1. Повторится ли паритет и в этот раз?

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УПЛ, 22 тур. 30 марта, 13:00

"Стадион "Ворскла" им. А. Бутовского" (Полтава)

Прямая трансляция: УПЛ ТВ (MEGOGO)

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