Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ворскла – Кривбасс: смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Между командами в таблице целая пропасть
vorskla.com.ua
В поединке 22 тура чемпионата Украины "Ворскла" дома примет "Кривбасс". В первом круге – в Кривом Роге – команды обменялись голы в первом тайме и в итоге довели матч до ничьей. Во второй раз подряд коллективы сыграли со счетом 1:1. Повторится ли паритет и в этот раз?
- Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live у Telegram UA-Football
УПЛ, 22 тур. 30 марта, 13:00
"Стадион "Ворскла" им. А. Бутовского" (Полтава)
Прямая трансляция: УПЛ ТВ (MEGOGO)
Трансляція матчу Ворскла - КривбасСмотреть трансляцию
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
По теме
Оцените этот материал:
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Довбик получил награду игрока матча
- 2 пропущенных мяча. Лунин получил оценки за матч с Леганесом
- Серия А. Лечче - Рома 0:1. Довбик решает во втором матче подряд
- Все лидеры забирают свое. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Расширяет горизонты. Судаков снялся в модной фотосессии для журнала. ФОТО
- Бывшая звезда сборной Франции пожертвовал 20-летним браком ради бразильской красавицы
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
100 000