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Ворскла – Кривбасс: смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Между командами в таблице целая пропасть

Ворскла – Кривбасс: смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча УПЛ

vorskla.com.ua

UA-Футбол
Новина українською

В поединке 22 тура чемпионата Украины "Ворскла" дома примет "Кривбасс". В первом круге – в Кривом Роге – команды обменялись голы в первом тайме и в итоге довели матч до ничьей. Во второй раз подряд коллективы сыграли со счетом 1:1. Повторится ли паритет и в этот раз?

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УПЛ, 22 тур. 30 марта, 13:00

"Стадион "Ворскла" им. А. Бутовского" (Полтава)

Прямая трансляция: УПЛ ТВ (MEGOGO)

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