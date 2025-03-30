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Зоря - Колос: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Зоря - Колос: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 30.03.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Зоря - Колос: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

koloskovalivka.com

Валентина Чорноштан Автор UA-Футбол
Новина українською

"Колос" во главе с Русланом Костышиным продолжает свои попытки улучшить свои результаты в рамках УПЛ, тем временем как луганская команда набрала обороты, и во второй части УПЛ "Заря" проиграла лишь один матч.

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Поединок двадцать второго тура УПЛ сезона 2024/2025 "Зоря" - "Колос" состоится в воскресенье, 30 марта 2025 года, в 18:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале УПЛ ТВ.

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