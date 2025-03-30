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Ворскла – Кривбасс: стартовые составы на матч
Команда Максимова против коллектива Вернидуба
Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол
В рамках 22 тур чемпионата Украины "Ворскла" сыграет против "Кривбасса". Главные тренеры команд выбрали стартовые составы на этот поединок.
- "Ворскла": Исенко – Крупский, Хрипчук, Бацула, Пердута – Малыш, Челядин – Кане, Скляр, Мякушко – Салабай.
- Запасные хозяев: Юцишин, Авдиль, В. Островский, Е. Павлюк, Фернан, Ономиго, Ндукве.
- "Кривбасс": Клищук – Понедельник, Конате, Романчук, Дибанго – Клемент, Хомченовский – Кузик, Твердохлеб, Задерака – Мыкытышин.
- Запасные гостей: Маханьков, Хома, Уилвальд, Бандейра, Аморозо, Илич, Ноа, Лунев, Каменский, Юрчец, Соса.
Перед этим матчем "Ворскла" идет на 12 месте в турнирной таблице, а "Кривбасс" занимает пятое место. У команд 21 и 32 зачетных балла соответственно.
Старт встречи намечен на 13:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
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Источник:УПЛ
Опубликовал: Максим Кучер
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