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Ворскла – Кривбасс: стартовые составы на матч

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Ворскла – Кривбасс: стартовые составы на матч

Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол

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В рамках 22 тур чемпионата Украины "Ворскла" сыграет против "Кривбасса". Главные тренеры команд выбрали стартовые составы на этот поединок.

  • "Ворскла": Исенко – Крупский, Хрипчук, Бацула, Пердута – Малыш, Челядин – Кане, Скляр, Мякушко – Салабай.
  • Запасные хозяев: Юцишин, Авдиль, В. Островский, Е. Павлюк, Фернан, Ономиго, Ндукве.
  • "Кривбасс": Клищук – Понедельник, Конате, Романчук, Дибанго – Клемент, Хомченовский – Кузик, Твердохлеб, Задерака – Мыкытышин.
  • Запасные гостей: Маханьков, Хома, Уилвальд, Бандейра, Аморозо, Илич, Ноа, Лунев, Каменский, Юрчец, Соса.

Перед этим матчем "Ворскла" идет на 12 месте в турнирной таблице, а "Кривбасс" занимает пятое место. У команд 21 и 32 зачетных балла соответственно.

Старт встречи намечен на 13:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Максим Кучер
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