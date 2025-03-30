Ворскла – Кривбасс: стартовые составы на матч

В рамках 22 тур чемпионата Украины "Ворскла" сыграет против "Кривбасса". Главные тренеры команд выбрали стартовые составы на этот поединок.

"Ворскла": Исенко – Крупский, Хрипчук, Бацула, Пердута – Малыш, Челядин – Кане, Скляр, Мякушко – Салабай.

Исенко – Крупский, Хрипчук, Бацула, Пердута – Малыш, Челядин – Кане, Скляр, Мякушко – Салабай. Запасные хозяев: Юцишин, Авдиль, В. Островский, Е. Павлюк, Фернан, Ономиго, Ндукве.

"Кривбасс": Клищук – Понедельник, Конате, Романчук, Дибанго – Клемент, Хомченовский – Кузик, Твердохлеб, Задерака – Мыкытышин.

Клищук – Понедельник, Конате, Романчук, Дибанго – Клемент, Хомченовский – Кузик, Твердохлеб, Задерака – Мыкытышин. Запасные гостей: Маханьков, Хома, Уилвальд, Бандейра, Аморозо, Илич, Ноа, Лунев, Каменский, Юрчец, Соса.

Перед этим матчем "Ворскла" идет на 12 месте в турнирной таблице, а "Кривбасс" занимает пятое место. У команд 21 и 32 зачетных балла соответственно.

Старт встречи намечен на 13:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого противостояния.