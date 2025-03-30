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Начало матча Ворскла – Кривбасс перенесено из-за воздушной тревоги
Угроза атаки россиян
Фото: Ворскла
"Ворскла" и "Кривбасс" должны были в 13:00 начать календарный матч 22 тура чемпионата Украины. Правда, старт встречи перенесен из-за воздушной тревоги.
В 12:46 в Полтаве начала звучать сирена. В области угроза применения баллистического вооружения россиянами.
Команды уже завершали разминку, но теперь вынуждены отправиться в раздевалки. Начнется ли матч именно сегодня, зависит от продолжительности воздушной тревоги.
Следите за ходом событий в Полтаве в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.
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Источник:alerts.in.ua
Опубликовал: Максим Кучер
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