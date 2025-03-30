Начало матча Ворскла – Кривбасс перенесено из-за воздушной тревоги

"Ворскла" и "Кривбасс" должны были в 13:00 начать календарный матч 22 тура чемпионата Украины. Правда, старт встречи перенесен из-за воздушной тревоги.

В 12:46 в Полтаве начала звучать сирена. В области угроза применения баллистического вооружения россиянами.

Команды уже завершали разминку, но теперь вынуждены отправиться в раздевалки. Начнется ли матч именно сегодня, зависит от продолжительности воздушной тревоги.

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