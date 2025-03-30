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Голкипер Шахтера: Период после сборных всегда сложен

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Голкипер Шахтера: Период после сборных всегда сложен

Фото - ФК Шахтар

Новина українською

Вчера "Шахтер" выиграл у "Оболони" со счетом 2:0.

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Голкипер донецкого "Шахтера" Дмитрий Ризнык прокомментировал победу в 22-м туре УПЛ.

Что было самым сложным для "Шахтера" в этом матче?

Период после сборных всегда сложен. Нашим игрокам дали немало выходных во время международной паузы.

После первого тайма тренерский штаб вносил много изменений в игру "Шахтера"?

Мы пообщались в раздевалке и тренеры сделали некоторые корректировки.

Что бы ты сказал об Антоне Глущенко, забившем дебютный мяч в УПЛ?

Он пробует на тренировках. Антон еще молодой игрок. Судьба наградила его забитым мячом.

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Источник:
sportarena
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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