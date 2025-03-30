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Мог оказаться в Динамо? Крупский поделился инсайдом со своей карьеры
Время внесло коррективы
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Правый защитник "Ворсклы" Илья Крупский, который в следующем сезоне будет выступать за "Металлист 1925", рассказал о том, что мог перейти в киевское "Динамо".
"Набирает мой агент и говорит: "Ты хочешь в Динамо?" Ну у меня сначала ступор, я не знал, что говорить, но об этом никто не знает, наверное. Я это никому тоже и не говорил. Да, я сказал что да, я хочу в "Динамо", но там оставалось два дня до закрытия трансферного окна, и так получилось что не успели.
Вернее, Игорь Михайлович Суркис был не в стране, поэтому это было сложно осуществить. Там оставались считанные часы, и этот трансфер не состоялся", — сказал защитник.
За этот сезон за "Ворсклу" Крупский отдал 2 голевые передачи в 19 матчах.
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