  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Наконец-то забивает бомбардир. Кривбасс открыл счет в матче против Ворсклы – ВИДЕО
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Наконец-то забивает бомбардир. Кривбасс открыл счет в матче против Ворсклы – ВИДЕО

Премьер-лига

Справились до перерыва

Наконец-то забивает бомбардир. Кривбасс открыл счет в матче против Ворсклы – ВИДЕО

Фото: ФК Кривбас

UA-Футбол
Новина українською

"Ворскла" принимает в Полтаве "Кривбасс" в рамках 22 тура чемпионата Украины. Счет в матче был открыт на 40-й минуте.

После атаки с правого фланга мяч дошел до Никитишина, который мягко забросил в штрафную на Твердохлиба. Егор головой пробил точно над голкипером.

Это девятый гол 24-летнего форварда в текущем сезоне УПЛ и первый с декабря прошлого года. Он лучший бомбардир своей команды и занимает шестое место в общем рейтинге чемпионата.

За дальнейшим ходом следите в текстовой трансляции от UA-Футбол.

По теме
yellow-arrow
Успех любит тишину. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Шахтер 0:2
yellow-arrow
Дебют Кучера. Карпаты - Черноморец. Текстовая трансляция матча УПЛ
yellow-arrow
Время решительных действий. Карпаты и Черноморец объявили стартовые составы на матч
Ворскла (Полтава) Кривбасс (Кривой Рог) Егор Твердохлеб
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости