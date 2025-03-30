Наконец-то забивает бомбардир. Кривбасс открыл счет в матче против Ворсклы – ВИДЕО

"Ворскла" принимает в Полтаве "Кривбасс" в рамках 22 тура чемпионата Украины. Счет в матче был открыт на 40-й минуте.

После атаки с правого фланга мяч дошел до Никитишина, который мягко забросил в штрафную на Твердохлиба. Егор головой пробил точно над голкипером.

Это девятый гол 24-летнего форварда в текущем сезоне УПЛ и первый с декабря прошлого года. Он лучший бомбардир своей команды и занимает шестое место в общем рейтинге чемпионата.

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