Время решительных действий. Карпаты и Черноморец объявили стартовые составы на матч

На львовском стадионе "Украина" сыграют "Карпаты" и "Черноморец".

Владислав Лупашко выбрал следующий стартовый состав:

Кинарейкин - Полегенько, Бабогло, Жан Педросо, Стецков - Альварес - Чачуа, Бруниньо - Очеретько, Игорь Невес, Костенко.

Александр Кучер выпустил таких футболистов с первых минут:

Рудько - Бутко, Жаржу, Скиба, Райан - Когут, Билошевский, Шевцов, Арсич, Хобленко - Безбородько.

Это первая встреча команд во Львове в УПЛ.

До матча "Карпаты" занимают 6-ю строчку с 29-ю баллами. "Черноморец" замыкает турнирную таблицу, находясь на 16-м месте с 15-ю баллами.

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Поединок начнется в 15:30 по киевскому времени.