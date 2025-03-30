Успех любит тишину. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Шахтер 0:2

"Шахтер" попытался сбросить с себя груз ответственности за результат, но все же реальность не обманешь. Команда Пучиша остается в борьбе за самые высокие позиции, поэтому важность трех очков, добытых в матче с "Оболонью", невозможно переоценить.

Игра в исполнении фаворита не была совершенной, но это тот случай, когда можно сказать о "тихих условиях" успеха. "Шахтер" взял три очка и просто пошел дальше.

Как это было? Видела и фиксировала фотокорреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева.

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