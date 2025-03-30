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УПЛ. Ворскла – Кривбасс. 0:1. Команда Вернидуба наконец-то побеждает весной

Премьер-лига
Обновлено

"Кривбасс" минимально обыграл "Ворсклу" благодаря голу Твердохлеба

УПЛ. Ворскла – Кривбасс. 0:1. Команда Вернидуба наконец-то побеждает весной

upl.ua

Михаил Качайло Автор UA-Футбол
Новина українською

Воскресную программу 22-го тура в украинской Премьер-Лиге открывали "Ворскла" и "Кривбасс". Из-за угрозы баллистики в Полтавской области была объявлена ​​воздушная тревога, которая, к счастью, длилась не долго, поэтому матч начался только с небольшим опозданием.

Что касается стартовых составов, то у обеих команд были изменения по сравнению с предыдущим матчем. У "Ворсклы" не смог сыграть травмированный Кулач, его на острие атаки сменил Салабай. Не доверяет Максиму пока Иеде. На других позициях без неожиданностей.

У "Кривбасса" до сих пор не восстановился Вакулко, на скамейке запасных оказался Илич, поэтому в центре поля на этот раз сыграли Хомченовский и Икенна. Даниэль Соса тоже начинал со скамейки запасных, ведь только недавно вернулся в расположение команды после матчей сборной, поэтому на острие атаки номинально сыграл Твердохлеб.

Начало матча прошло на встречных курсах. "Ворскла" первой создала голевой момент. Скляр в центре штрафной получил передачу с правого фланга от Крупского и пробил в одно касание. Клищук был готов и парировал удар в ближнем углу. Почти сразу же удар Салабая после отскока на правом фланге штрафной площадки полетел над воротами.

После 10-й минуты "Кривбасс" отодвинул игру от своих ворот, но опасные моменты у ворот обеих команд практически не возникали. Несколько стандартов подряд выполнил Кузык, но защитники и голкипер "Ворсклы" все контролировали.

Исенко вышел далеко вперед и перехватил потенциально опасный навес Микитишина со штрафного.

Фактически без опасных моментов прошли первые 35 минут поединка, игра шла преимущественно в центре поля. Сказывалось отсутствие основных центрфорвардов обеих команд.

В конце тайма гости довольно неожиданно увели в счете. После банального вбрасывания аута Микитишин выполнил навес на Твердохлеба, который удачно разместился между защитниками и кивком головы отправил мяч над Исенко. 0:1.

Почти сразу же Кане с правого фланга со штрафного пробил мимо ворот. В общем, первый тайм прошел при равной борьбе и почти без моментов. "Кривбасс" реализовал единственный свой шанс в тайме благодаря индивидуальному мастерству своих игроков.

Второй тайм команды начали в более грубой манере. Сначала Скляр попал по голове Икенне при попытке в падении завершить подачу с правого фланга. Дальше Малыш руками останавливал прорыв Твердохлеба левым флангом. И через минуту сам Егор сорвал атаку "Ворсклы", сфолив против Кане. За все эти фолы нарушители получили желтые карточки.

Что касается опасных моментов, то их было мало, как и в первом тайме. Полтавчане пытались больше атаковать флангами. Подачу Крупского с правого края забрал Клищук, а прострел Авдили с того же фланга выбили за пределы штрафного защитники. Крупский издалека пробил прямо в руки Клищуку.

В конце встречи три момента увеличить счет должны были игроки "Кривбасса". Задерака во время контратаки подал в центр штрафной, где Хомченовский взлет не попал в ближний угол. Илич с правого фланга штрафной выкатил на пустые для Сосы, но тот не сумел акцентированно пробить. И уже в добавленное арбитром время Задерака завершал подачу Бандейры с правого фланга, но Исенко парировал удар.

"Кривбасс" одерживает первую победу во второй половине сезона и сокращает отставание от "Полесья", а "Ворскла" осталась на 12-й позиции недалеко от зоны переходных матчей.

22-й тур УПЛ
Полтава. "Ворскла им. Бутовского"
"Ворскла" - "Кривбасс" 0:1
Голы: Твердохлеб, 40

"Ворскла": Исенко - Пердута, Бацула (Павлюк, 46), Хрипчук, Крупский - Челядин (Иеде, 65), Малыш (Островский, 79), Скляр (Авдиле, 52) - Мякушко (Ндукве, 46), Салабай, Кане.

"Кривбасс": Клищук – Дибанго, Романчук, Конате, Понедельник – Хомченовский, Икенна, Микитишин (Соса, 66) – Задерака, Твердохлеб (Илич, 77), Кузык (Бандейра, 90).

Предупреждения: Скляр, 51, Малыш, 55, Исенко, 90+3 – Твердохлеб, 58.

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Комментарии
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Барсeлонец
30.03.2025 в 16:37
Игру выиграл Клищук. Респект, Андрей! Как же тебя не хватало.
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Комментарии 5
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Барсeлонец
30.03.2025 в 16:37
Игру выиграл Клищук. Респект, Андрей! Как же тебя не хватало.
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Барсeлонец
30.03.2025 в 16:34
Хомченовского и Сосу в мешок и с моста. Даже я, старый дед, попал бы в ворота. Срамота.
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Барсeлонец
30.03.2025 в 16:10
Ну наконец-то.
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2
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bera012 (Днепр)
30.03.2025 в 15:39
Кривбасс играет на своем уровне, первыми забили гол, поэтому и появились хорошие контратаки, только в таких моментах легче забить , чем промазать.
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Барсeлонец
30.03.2025 в 16:19
Та то таке..
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