Ключевой полузащитник Кривбасса пропустит игру против Александрии. Известная причина

Сегодня прошел матч 22 тура УПЛ "Ворскла" – "Кривбасс".

Ключевой полузащитник гостей Егор Твердохлеб пропустит матч 23 тура УПЛ против "Александрии" из-за того, что в сегодняшней игре получил желтую карточку. Она стала для него четвертой в сезоне, что означает пропуск следующей игры, а именно матч против подопечных Руслана Ротаня.

Напомним, что матч "Александрия" – "Кривбасс" состоится 6 апреля в 13:00.

А игра "Кривбасс" против "Ворсклы" закончилась победой криворожской команды.