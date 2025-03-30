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Ключевой полузащитник Кривбасса пропустит игру против Александрии. Известная причина
Перебрал карточек
Фото: ФК Кривбас
Сегодня прошел матч 22 тура УПЛ "Ворскла" – "Кривбасс".
Ключевой полузащитник гостей Егор Твердохлеб пропустит матч 23 тура УПЛ против "Александрии" из-за того, что в сегодняшней игре получил желтую карточку. Она стала для него четвертой в сезоне, что означает пропуск следующей игры, а именно матч против подопечных Руслана Ротаня.
Напомним, что матч "Александрия" – "Кривбасс" состоится 6 апреля в 13:00.
А игра "Кривбасс" против "Ворсклы" закончилась победой криворожской команды.
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Источник:tribuna
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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