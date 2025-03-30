  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Кривбасс одержал первую победу в 2025 году
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кривбасс одержал первую победу в 2025 году

Премьер-лига

Понадобилось четыре тура

Кривбасс одержал первую победу в 2025 году

Фото: ФК Кривбас

UA-Футбол
Новина українською

В матче 22 тура чемпионата Украины "Кривбасс" в Полтаве обыграл "Ворсклу". Эта победа стала для подопечных Вернидуба первой в 2025 году.

Ранее криворожцы провели три поединка. Сначала проиграли "Вересу" (0:3) и "Ингульцу" (0:2), а затем сыграли вничью с "Шахтером" (1:1).

Также отметим, что поединок против “Левого Берега”, который должен был состояться 15 марта в Кривом Роге, перенесен из-за длительной воздушной тревоги в городе.

В последний раз "Кривбасс" побеждал в официальном матче 14 декабря против "Карпат". Тогда это была четвертая победа команды подряд.

Сейчас команда Вернидуба находится на пятом месте в турнирной таблице. Отрыв от четвертого "Полесья" составляет два очка, но у "Кривбасса" есть еще два матча в запасе (второй тайм против "Шахтера" и поединок с "Левым Берегом").

По теме
yellow-arrow
Как так? Карпаты забили легчайшие два гола в ворота Черноморца. Видео
yellow-arrow
Долгожданный триумф Вернидуба. Ворскла – Кривбасс 0:1. Видео гола и обзор матча
yellow-arrow
Защитник Руха поделился мыслями о потере очков в матче против Динамо
Ворскла (Полтава) Кривбасс (Кривой Рог)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости