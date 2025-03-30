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Кривбасс одержал первую победу в 2025 году
Понадобилось четыре тура
Фото: ФК Кривбас
В матче 22 тура чемпионата Украины "Кривбасс" в Полтаве обыграл "Ворсклу". Эта победа стала для подопечных Вернидуба первой в 2025 году.
Ранее криворожцы провели три поединка. Сначала проиграли "Вересу" (0:3) и "Ингульцу" (0:2), а затем сыграли вничью с "Шахтером" (1:1).
Также отметим, что поединок против “Левого Берега”, который должен был состояться 15 марта в Кривом Роге, перенесен из-за длительной воздушной тревоги в городе.
В последний раз "Кривбасс" побеждал в официальном матче 14 декабря против "Карпат". Тогда это была четвертая победа команды подряд.
Сейчас команда Вернидуба находится на пятом месте в турнирной таблице. Отрыв от четвертого "Полесья" составляет два очка, но у "Кривбасса" есть еще два матча в запасе (второй тайм против "Шахтера" и поединок с "Левым Берегом").
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