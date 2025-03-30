УПЛ. Карпаты - Черноморец 4:0. Провальный дебют Кучера

VBET Лига. 22-й тур

30 марта. Львов. Стадион "Украина"

Арбитр: Анастасия Романюк (Ивано-Франковск)

"Карпаты" – "Черноморец" 4:0

Голы: Бруниньо 41, 45, (оба - пен.), 50, Костенко 56

"Карпаты": Кинарейкин - Полегенько, Жан Педросо, Бабогло, Стецьков - Альварес (Клименко 83), Бруниньо (Подлепенец 77), Чачуа, Костенко (Шах 63), Очеретько (Танда 63) - Невес (Краснопир 78)

"Черноморец": Рудько - Бутко, Джарджу, Скиба, Арсич, Сантос - Билошевский (Ракицкий 76), Когут (Мустафаев 61), Шевцов (Габелок 61), Хобленко (Попов 71) - Безбородько (Янаков 71)



Предупреждения: Костенко 23 - Ракицкий 87

Уже в первом матче под своим руководством Кучер провел ряд изменений в составе "Черноморца". В частности, на скамейке запасных остались неизменно выходящие в основе в весенней половине сезона Габелок, Лацабидзе, Шпорн и Янаков.

Также стоит отметить, что при игре в обороне "моряки" действовали в три центральных защитника.

Стартовая десятиминутка поединка прошла достаточно спокойно. Первое обострение, как ни странно, произошло возле ворот "Карпат". Бутко прострелил в штрафную, Бабогло махнул мимо мяча, но Хобленко будто бы не поверил своему счастью, и слабо пробил в руки киперу с 10-и метров.

Хозяева, в свою очередь, ответили двумя полумоментами. Сперва Альварес плотно ударил со стандарта в руки Рудько, а затем Бруниньо чуть головой не замкнул навес.





В целом, "Черноморец" достаточно уверенно сдерживал линию нападения львовян, и явно не был безнадежен в атаке. На 35-й минуте Безбородько технично разобрался с несколькими защитниками, но немного не попал в дальний угол.

Тем не менее, все усилия одесситов в тайме были перечеркнуты двумя нелепыми эпизодами в его концовке. Рудько в своей штрафной свалил Костенко, чуть позже Арсич - Невеса. Оба пенальти успешно реализовал Бруниньо.

После перерыва "Черноморец" чуть не сократил преимущество. Кинарейкин совершил эффектный сейв после удара Скибы, а в следующем эпизоде оставшийся свободным при розыгрыше углового Джарджу пробил мимо головой.

Наказание последовало незамедлительно. Бруниньо протянул мяч, и красивым ударом метров с 18-и положил снаряд в дальний нижний угол.

Феерия бразильского легионера на этом не закончилась - на 54-й минуте он оформил и ассист. С передачи Бруниньо свой первый гол в УПЛ забил Костенко.

Далее игра перешла в то состояние, когда обе команды смирились с полученным результатом. Приободрилась она уже ближе к концовке, после выхода с замены звездного дебютанта "моряков" Ракицкого. За 15 сыгранных минут легенда "Шахтера" отметился желтой карточкой и нанес слегка неприятный удар для Кинарейкина со штрафного.





Ближе к финальному свистку "львы" чуть не положили в ворота соперника 5-й гол, но все попытки увеличить счет пресек Рудько.

Далеко не самый худший поединок для "Черноморца" выдался по игре, но с отставанием в четыре гола одесситы проигрывают впервые в этом сезоне. В турнирной таблице подопечные Кучера закончат этот тур на последней строчке. "Карпаты", в то же время, поднялись на шестое место.