Долгожданный триумф Вернидуба. Ворскла – Кривбасс 0:1. Видео гола и обзор матча

В последний раз перед этим матчем "Кривбасс" побеждал в официальных противостояниях еще в прошлом году. Тогда же и в последний раз забивал Егор Твердохлеб – в декабре в ворота "Карпат". Сегодня эти две серии прервались. Атакующий полузащитник "криворожцев" забил единственный гол в этой встрече после филигранной подачи партнера. Трехматчевая беспроигрышная серия "Ворсклы" прервана.

Чемпионат Украины, 22 тур

"Ворскла" – "Кривбасс" 0:1

Гол: Егор Твердохлеб 40