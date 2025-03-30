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Долгожданный триумф Вернидуба. Ворскла – Кривбасс 0:1. Видео гола и обзор матча

Премьер-лига

Твердохлеб принес победу Кривому Рогу

Долгожданный триумф Вернидуба. Ворскла – Кривбасс 0:1. Видео гола и обзор матча

Фото: ФК Кривбас

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В последний раз перед этим матчем "Кривбасс" побеждал в официальных противостояниях еще в прошлом году. Тогда же и в последний раз забивал Егор Твердохлеб – в декабре в ворота "Карпат". Сегодня эти две серии прервались. Атакующий полузащитник "криворожцев" забил единственный гол в этой встрече после филигранной подачи партнера. Трехматчевая беспроигрышная серия "Ворсклы" прервана.

Чемпионат Украины, 22 тур

"Ворскла" – "Кривбасс" 0:1

Гол: Егор Твердохлеб 40

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