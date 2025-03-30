Защитник Руха поделился мыслями о потере очков в матче против Динамо

Вчера киевское "Динамо" одолело львовский "Рух" со счетом 0:2.

Защитник львовской команды Андрей Китела рассказал о том, почему "Рух" не смог обыграть "киевлян":

"Перед игрой тренеры отмечали, что мы должны сохранять концентрацию и доигрывать каждый эпизод до конца. К сожалению, этого не произошло в определенные моменты игры. Также свою роль сыграл и класс "Динамо" - это лидер чемпионата.

Нам следует проанализировать свои ошибки и постараться не допускать их в следующих матчах. Впереди у нас поединок с "Динамо" в Кубке Украины. В каждой игре "Рух" нацелен на победу, и этот поединок не будет исключением.

Приятно играть при такой поддержке трибун. В целом сейчас в стране тяжелое время, и радует, когда зрители приходят на стадион и создают там атмосферу, которая мотивирует играть еще лучше. Каждый из нас благодарен за эту поддержку и хочется, чтобы много болельщиков пришло и на матч в Кубке Украины".