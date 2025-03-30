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Защитник Руха поделился мыслями о потере очков в матче против Динамо
Нужна работа над ошибками
Фото: ФК Рух
Вчера киевское "Динамо" одолело львовский "Рух" со счетом 0:2.
Защитник львовской команды Андрей Китела рассказал о том, почему "Рух" не смог обыграть "киевлян":
"Перед игрой тренеры отмечали, что мы должны сохранять концентрацию и доигрывать каждый эпизод до конца. К сожалению, этого не произошло в определенные моменты игры. Также свою роль сыграл и класс "Динамо" - это лидер чемпионата.
Нам следует проанализировать свои ошибки и постараться не допускать их в следующих матчах. Впереди у нас поединок с "Динамо" в Кубке Украины. В каждой игре "Рух" нацелен на победу, и этот поединок не будет исключением.
Приятно играть при такой поддержке трибун. В целом сейчас в стране тяжелое время, и радует, когда зрители приходят на стадион и создают там атмосферу, которая мотивирует играть еще лучше. Каждый из нас благодарен за эту поддержку и хочется, чтобы много болельщиков пришло и на матч в Кубке Украины".
Следующий матч "Руха", который пройдет 2 апреля, будет снова против "Динамо", только на этот раз в рамках Кубка Украины.
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