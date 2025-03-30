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Известны стартовые составы на последний матч 22-го тура в УПЛ между Зарей и Колосом
Матч начнётся в 18:00 по киевскому времени
Колос
Луганская "Заря" на стадионе "Динамо" им. В. Лобановского будет принимать "Колос" в матче 22-го тура УПЛ.
Известны стартовые составы обеих команд.
"Заря": Сапутин — Жуниор Рейс, Башич, Джордан, Тронтель — Мичин, Попара, Яцик — Вантух, Будковский, Белоцерковец
"Колос": Пахолюк — Цуриков, Бондаренко, Бурда, Козик — Ррапай, Красничи, Ореховский — Велетень, Ковталюк, Третьяков
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К этой игре "Заря" подходит с 29 очками после 20 сыгранных матчей в чемпионате, занимая восьмое место, а "Колос" с 18 баллами находится на 13-й позиции. В поединке первого круга между этими командами победу одержал клуб из Ковалевки.
Начало игры в 18:00 по киевскому времени. На нашем сайте вы можете следить за текстовой онлайн-трансляцией.
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