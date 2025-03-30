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Известны стартовые составы на последний матч 22-го тура в УПЛ между Зарей и Колосом

Премьер-лига

Матч начнётся в 18:00 по киевскому времени

Известны стартовые составы на последний матч 22-го тура в УПЛ между Зарей и Колосом

Колос

Новина українською

Луганская "Заря" на стадионе "Динамо" им. В. Лобановского будет принимать "Колос" в матче 22-го тура УПЛ.

Известны стартовые составы обеих команд.

"Заря": Сапутин — Жуниор Рейс, Башич, Джордан, Тронтель — Мичин, Попара, Яцик — Вантух, Будковский, Белоцерковец

"Колос": Пахолюк — Цуриков, Бондаренко, Бурда, Козик — Ррапай, Красничи, Ореховский — Велетень, Ковталюк, Третьяков

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К этой игре "Заря" подходит с 29 очками после 20 сыгранных матчей в чемпионате, занимая восьмое место, а "Колос" с 18 баллами находится на 13-й позиции. В поединке первого круга между этими командами победу одержал клуб из Ковалевки.

Начало игры в 18:00 по киевскому времени. На нашем сайте вы можете следить за текстовой онлайн-трансляцией.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Андрей Журба
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