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Как так? Карпаты забили легчайшие два гола в ворота Черноморца. Видео

Премьер-лига
Обновлено

Одесситы сами виноваты

Как так? Карпаты забили легчайшие два гола в ворота Черноморца. Видео

fckarpaty.org.ua

Новина українською

"Карпаты" забили самые легкие два гола в ворота "Черноморца".

Костенко выбивал мяч грудью, но в него влетел Рудько и сбил. Арбитр Анастасия Романюк увидела на видеоповторе, что не было игры в мяч и назначила пенальти в ворота одесситов.

Бруниньо его реализовал.

Видео гола:

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Во втором моменте Очеретько ударил по воротам гостей, Рудько отбил мяч. Игорь Невес подбежал к снаряду, пытаясь его перехватить. Но его сбил Владимир Арсич.

Арбитр вновь поставила 11-метровый, который Бруниньо выполнил и удвоил счет.

Видео:

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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