  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. После атаки гостей. Карпаты вновь забивают в ворота Черноморца. Видео гола
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

После атаки гостей. Карпаты вновь забивают в ворота Черноморца. Видео гола

Премьер-лига

Что происходит?!

После атаки гостей. Карпаты вновь забивают в ворота Черноморца. Видео гола

fckarpaty.org.ua

Новина українською

"Карпаты" вновь забивают в ворота "Черноморца".

Одесситы заработали угловой. Подали, но мяч пролетел мимо ворот. Далее в атаку пошли игроки "Карпат".

Бруниньо пошел в контратаку и забил свой третий гол в матче.

Видео гола:

Напомним, что в первом тайме, Бруниньо оформил дубль с забитых пенальти.

По теме
yellow-arrow
Автор четвертого гола Карпат в ворота Черноморца: Очень счастлив забить свой первый мяч
yellow-arrow
Заря – Колос. АУДИО онлайн трансляция матча 22-го тура УПЛ
yellow-arrow
УПЛ. Карпаты - Черноморец 4:0. Провальный дебют Кучера
Черноморец (Одесса) Карпаты (Львов) Бруниньо
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости