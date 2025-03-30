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После атаки гостей. Карпаты вновь забивают в ворота Черноморца. Видео гола
Что происходит?!
fckarpaty.org.ua
"Карпаты" вновь забивают в ворота "Черноморца".
Одесситы заработали угловой. Подали, но мяч пролетел мимо ворот. Далее в атаку пошли игроки "Карпат".
Бруниньо пошел в контратаку и забил свой третий гол в матче.
Видео гола:
Напомним, что в первом тайме, Бруниньо оформил дубль с забитых пенальти.
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Источник:УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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