После атаки гостей. Карпаты вновь забивают в ворота Черноморца. Видео гола

"Карпаты" вновь забивают в ворота "Черноморца".

Одесситы заработали угловой. Подали, но мяч пролетел мимо ворот. Далее в атаку пошли игроки "Карпат".

Бруниньо пошел в контратаку и забил свой третий гол в матче.

Видео гола:

Напомним, что в первом тайме, Бруниньо оформил дубль с забитых пенальти.