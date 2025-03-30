Парень моторный. Бруниньо отдал ассист за Карпаты. Видео гола

"Карпаты" забили еще один гол в ворота "Черноморца".

Кинарейкин отдал передачу на Полегенько. Он передал на фланг, где был Чачуа. Капитан нашел Бруниньо и отдал ему пас.

Герой сегодняшнего матча увидел Костенко и сделал передачу, которая стала голевой.

Видео гола:

Таким образом, у Бруниньо сегодня 3 гола и один ассист.