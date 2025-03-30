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Парень моторный. Бруниньо отдал ассист за Карпаты. Видео гола
Не останавливается
фото из свободных источников
"Карпаты" забили еще один гол в ворота "Черноморца".
Кинарейкин отдал передачу на Полегенько. Он передал на фланг, где был Чачуа. Капитан нашел Бруниньо и отдал ему пас.
Герой сегодняшнего матча увидел Костенко и сделал передачу, которая стала голевой.
Видео гола:
Таким образом, у Бруниньо сегодня 3 гола и один ассист.
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Источник:УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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