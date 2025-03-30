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Болельщики "поприветствовали". Ярослав Ракицкий дебютировал за Черноморец
Впервые с января вышел на поле
instagram.com/fcchornomorets
Ярослав Ракицкий дебютировал за "Черноморец".
На 76-й минуте экс-футболист "Шахтёра" заменил Белошевского. Болельщики на стадионе сразу его освистали.
Но у Ракицкого с первых минут появилась возможность забить, но у него не вышло.
Напомним, что Ярослав Ракицкий в январе 2025 года стал свободным агентом после ухода с "Шахтёра". Футболистом "Черноморца" защитник стал 28 марта.
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Напомним, что "Черноморец" сейчас уступает "Карпатам" со счётом 0:4.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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