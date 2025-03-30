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Болельщики "поприветствовали". Ярослав Ракицкий дебютировал за Черноморец

Премьер-лига

Впервые с января вышел на поле

Болельщики "поприветствовали". Ярослав Ракицкий дебютировал за Черноморец

instagram.com/fcchornomorets

Новина українською

Ярослав Ракицкий дебютировал за "Черноморец".

На 76-й минуте экс-футболист "Шахтёра" заменил Белошевского. Болельщики на стадионе сразу его освистали.

Но у Ракицкого с первых минут появилась возможность забить, но у него не вышло.

Напомним, что Ярослав Ракицкий в январе 2025 года стал свободным агентом после ухода с "Шахтёра". Футболистом "Черноморца" защитник стал 28 марта.

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Напомним, что "Черноморец" сейчас уступает "Карпатам" со счётом 0:4.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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