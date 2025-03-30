Болельщики "поприветствовали". Ярослав Ракицкий дебютировал за Черноморец

Ярослав Ракицкий дебютировал за "Черноморец".

На 76-й минуте экс-футболист "Шахтёра" заменил Белошевского. Болельщики на стадионе сразу его освистали.

Но у Ракицкого с первых минут появилась возможность забить, но у него не вышло.

Напомним, что Ярослав Ракицкий в январе 2025 года стал свободным агентом после ухода с "Шахтёра". Футболистом "Черноморца" защитник стал 28 марта.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что "Черноморец" сейчас уступает "Карпатам" со счётом 0:4.