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Автор четвертого гола Карпат в ворота Черноморца: Очень счастлив забить свой первый мяч
Игрок поделился впечатлениями
фото из свободных источников
Автор четвертого гола "Карпат" в ворота "Черноморца" Ян Костенко в эфире УПЛ ТВ поделился впечатлениями от игры.
Полузащитник рассказал об ощущениях от дебютного гола в своей карьере
"Честно говоря, безумные эмоции. К этому мы долго шли вместе с командой, тренерским штабом. Я им благодарен за поддержку, за мотивацию, за то, что в меня верили.
Об этих тренировках, которые были не зря. Я в восторге, очень счастлив забить первый гол", - сказал Костенко.
Журналистка Арина Евдокименко отметила, что помощник тренера Игорь Ермаков после этого гола пытался докричаться до игрока.
"Геннадьевич меня очень сильно поддерживает, как и весь тренерский штаб и благодаря его наставлениям, в том числе, я забил свой первый гол. Мы с ним разговаривали о завершении, о реализации, о том, что нужно больше бить по воротам. Большое ему спасибо", - сказал полузащитник.
Игрок рассказал о реализации,
"Две недели работал над реализацией, на каждой тренировке ставил себе цель забивать любые моменты. Забил в игре с "Нивой Тернополь". Наверное, это дало свои знаки и сегодня забил", - заявил Костенко.
Футболист заявил, что разгромная победа получилась благодаря командной игре.
"Командная игра. Выполнили все установки тренера, сделали все, что он от нас просил. Возможно были ошибки, будем смотреть, разбираться. В целом это командная игра, очень счастлив, что победили", - сказал Костенко.
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Напомним, что "Карпаты" победили "Черноморец" со счётом 4:0.
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