Автор четвертого гола Карпат в ворота Черноморца: Очень счастлив забить свой первый мяч

Автор четвертого гола "Карпат" в ворота "Черноморца" Ян Костенко в эфире УПЛ ТВ поделился впечатлениями от игры.

Полузащитник рассказал об ощущениях от дебютного гола в своей карьере

"Честно говоря, безумные эмоции. К этому мы долго шли вместе с командой, тренерским штабом. Я им благодарен за поддержку, за мотивацию, за то, что в меня верили.

Об этих тренировках, которые были не зря. Я в восторге, очень счастлив забить первый гол", - сказал Костенко.