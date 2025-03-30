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Незабываемый дебют. Карпаты – Черноморец 4:0. Обзор матча и видео голов
Разгром
Карпати
Александр Кучер дебютировал на должности главного тренера "Черноморца" против "Карпат" во Львове.
На последних минутах первого тайма одесситы привезли в свои ворота два пенальти. Бруниньо их реализовал и "Карпаты" с преимуществом пошли на перерыв.
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Во втором тайме у "Черноморца" был голевой шанс. Но он превратился в контратаку Бруниньо и в третий гол. Чуть позже Ян Костенко забил свой дебютный и четвёртый гол "Карпат".
Из позитивного для "Черноморца" - дебютировал Ярослав Ракицкий, вышедший на 76-й минуте.
В турнирной таблице "Карпаты" занимают шестое место с 32-мя баллами, "Чперноморец" - последний с 15-ю баллами.
Украинская Премьер-Лига. 22-й тур, Львов
Карпаты – Черноморец 4:0
Голы: Бруниньо (41, пен, 45, пен, 50), Костенко (56)
Видеообзор матча:
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