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Незабываемый дебют. Карпаты – Черноморец 4:0. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
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Разгром

Незабываемый дебют. Карпаты – Черноморец 4:0. Обзор матча и видео голов

Карпати

Новина українською

Александр Кучер дебютировал на должности главного тренера "Черноморца" против "Карпат" во Львове.

На последних минутах первого тайма одесситы привезли в свои ворота два пенальти. Бруниньо их реализовал и "Карпаты" с преимуществом пошли на перерыв.

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Во втором тайме у "Черноморца" был голевой шанс. Но он превратился в контратаку Бруниньо и в третий гол. Чуть позже Ян Костенко забил свой дебютный и четвёртый гол "Карпат".

Из позитивного для "Черноморца" - дебютировал Ярослав Ракицкий, вышедший на 76-й минуте.

В турнирной таблице "Карпаты" занимают шестое место с 32-мя баллами, "Чперноморец" - последний с 15-ю баллами.

Украинская Премьер-Лига. 22-й тур, Львов

Карпаты – Черноморец 4:0

Голы: Бруниньо (41, пен, 45, пен, 50), Костенко (56)

Видеообзор матча:

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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Djon (Україна)
30.03.2025 в 19:23
во це леви кільку натягнули... Кучера з дебютом
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Комментарии 1
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Djon (Україна)
30.03.2025 в 19:23
во це леви кільку натягнули... Кучера з дебютом
Ответить
1
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