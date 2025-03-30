Колос шокирует Зорю. Цуриков оформил дубль, а Ориховский делает счет 3:0

В столице "Заря" и "Колос" играют в 22-м туре Премьер-лиги. "Черно-белые" на 38-й минуте заработали удаление.

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Словенский защитник Жан Тронтель умудрился заработать уже вторую желтую карточку еще до перерыва. Это только его вторая красная в карьере на клубном уровне.

За считанные минуты "хлеборобы" воспользовались численным большинством. Андрей Цуриков отозвался на передачу Владислава Велетня и отправил мяч в сетку ворот номинальных хозяев. Это четвертое результативное действие для 32-летнего полузащитника.

На 58-й минуте экс-футболист "Александрии" отличился второй раз. Вскоре Ковалевка сделала счет 3:0 – точный удар нанес Павел Ориховский.