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УПЛ. Заря - Колос 0:3. Перезагрузка имени Костышина
Но что случилось с подопечными Бартуловича...?!
Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Детальный отчет по матчу ожидайте в ближайшее время.
22-й тур УПЛ сезона 2024/25
Воскресенье, 30-е марта
Киев, стадион «Динамо» имени Валерия Лобановского
"Заря" - "Колос" 0:3
Голы: Цуриков 42, 58, Ореховский 63
"Заря": Сапутин - Жуниор Рейс, Башич, Джордан, Тронтель - Мичин (Василец 85), Попара, Яцик (Дрышлюк 65) - Вантух (Эскинья 85), Будковский, Белоцерковец (Слесар 65).
Запасные: Турбаевский, Мацапура, Кирюханцев, Эскинья, Маткевич, Василец, Вакула, Кораблин, Дрышлюк, Супряга, Слесар, Горбач.
Главный тренер: Младен Бартулович.
"Колос": Пахолюк - Цуриков, Бондаренко, Бурда, Козик (Владой 88) - Красничи - Великан (Алефиренко 84), Ррапай (Демченко 88), Ореховский (Теллес 84), Третьяков - Ковталюк (Боливар 63).
Запасные: Горох, Мысак, Демченко, Теллес, Криворучко, Денисенко, Безручук, Алефиренко, Сидоров, Сухарь, Боливар, Владой.
Главный тренер: Руслан Костышин.
Предупреждения: Тронтель 5, 38, Бондаренко 55, Козик 57.
Удаление: Тронтель 38.
Арбитр: Каленов Александр.
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