  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. УПЛ. Заря - Колос 0:3. Перезагрузка имени Костышина
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

УПЛ. Заря - Колос 0:3. Перезагрузка имени Костышина

Премьер-лига
Обновлено

Но что случилось с подопечными Бартуловича...?!

УПЛ. Заря - Колос 0:3. Перезагрузка имени Костышина

Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

Детальный отчет по матчу ожидайте в ближайшее время.

22-й тур УПЛ сезона 2024/25

Воскресенье, 30-е марта

Киев, стадион «Динамо» имени Валерия Лобановского

Зоря "Заря" - "Колос" Колос 0:3

Голы: Цуриков 42, 58, Ореховский 63

"Заря": Сапутин - Жуниор Рейс, Башич, Джордан, Тронтель - Мичин (Василец 85), Попара, Яцик (Дрышлюк 65) - Вантух (Эскинья 85), Будковский, Белоцерковец (Слесар 65).

Запасные: Турбаевский, Мацапура, Кирюханцев, Эскинья, Маткевич, Василец, Вакула, Кораблин, Дрышлюк, Супряга, Слесар, Горбач.

Главный тренер: Младен Бартулович.

"Колос": Пахолюк - Цуриков, Бондаренко, Бурда, Козик (Владой 88) - Красничи - Великан (Алефиренко 84), Ррапай (Демченко 88), Ореховский (Теллес 84), Третьяков - Ковталюк (Боливар 63).

Запасные: Горох, Мысак, Демченко, Теллес, Криворучко, Денисенко, Безручук, Алефиренко, Сидоров, Сухарь, Боливар, Владой.

Главный тренер: Руслан Костышин.

Предупреждения: Тронтель 5, 38, Бондаренко 55, Козик 57.

Удаление: Тронтель 38.

Арбитр: Каленов Александр.

По теме
yellow-arrow
Твердохлеб - после победы над Ворсклой: Эмоции положительные, но желтая карточка была лишней
yellow-arrow
Колос шокирует Зорю. Цуриков оформил дубль, а Ориховский делает счет 3:0
yellow-arrow
Незабываемый дебют. Карпаты – Черноморец 4:0. Обзор матча и видео голов
Заря (Луганск) Колос (Ковалевка)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
hottabych61 (Харьков)
30.03.2025 в 19:56
ахах, кто то читал заметку про то , что Зоря лучший кандидат на Лигу Конференций?
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
hottabych61 (Харьков)
30.03.2025 в 19:56
ахах, кто то читал заметку про то , что Зоря лучший кандидат на Лигу Конференций?
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости