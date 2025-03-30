Твердохлеб - после победы над Ворсклой: Эмоции положительные, но желтая карточка была лишней

Полузащитник "Кривбасса" Егор Твердохлеб поделился мыслями после победного матча против "Ворсклы" (0:1).

"Эмоции положительные, потому что команде удалось победить. Это была очень важная игра для нас, потому что перед этим мы не могли выиграть три матча подряд. Я надеюсь, что этот результат даст нам толчок, чтобы дальше мы могли чувствовать себя увереннее и набирать очки. Мы вышли на поле немного несобранныеми, потому "Ворскла" с первых минут перехватила инициативу, но потом нам удалось сосредоточиться и забить. Я думаю, что в такой игре шансов на победу имеет та команда, которая забивает первой. Возможно, нам немножко повезло, потому что концовка была нервной".