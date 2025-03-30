  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Твердохлеб - после победы над Ворсклой: Эмоции положительные, но желтая карточка была лишней
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Твердохлеб - после победы над Ворсклой: Эмоции положительные, но желтая карточка была лишней

Премьер-лига

Автор единственного и победного гола в матче дал комментарий

Твердохлеб - после победы над Ворсклой: Эмоции положительные, но желтая карточка была лишней

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Полузащитник "Кривбасса" Егор Твердохлеб поделился мыслями после победного матча против "Ворсклы" (0:1).

"Эмоции положительные, потому что команде удалось победить. Это была очень важная игра для нас, потому что перед этим мы не могли выиграть три матча подряд. Я надеюсь, что этот результат даст нам толчок, чтобы дальше мы могли чувствовать себя увереннее и набирать очки. Мы вышли на поле немного несобранныеми, потому "Ворскла" с первых минут перехватила инициативу, но потом нам удалось сосредоточиться и забить. Я думаю, что в такой игре шансов на победу имеет та команда, которая забивает первой. Возможно, нам немножко повезло, потому что концовка была нервной".

Читайте такжеУПЛ. Ворскла – Кривбасс. 0:1. Команда Вернидуба наконец-то побеждает весной

"Желтая карточка? Да, это был неприятный момент, потому что я вроде и забил, команда выиграла — все хорошо. Но она была лишней. Я не хотел ее получать. Я считаю, что у нас в команде есть игроки, которые могут заменить меня и выйти на поле. Ничего такого страшного в этом нет", — добавил Твердохлеб.

Напомним, что Егор Твердохлеб пропустит матч 23-го тура УПЛ против "Александрии" из-за перебора желтых карточек.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

На данный момент "Кривбасс" занимает пятое место, набрав 35 очков после 20-ти сыгранных матчей в чемпионате Украины.

По теме
yellow-arrow
УПЛ. Заря - Колос 0:3. Перезагрузка имени Костышина
yellow-arrow
Колос шокирует Зорю. Цуриков оформил дубль, а Ориховский делает счет 3:0
yellow-arrow
Незабываемый дебют. Карпаты – Черноморец 4:0. Обзор матча и видео голов
Кривбасс (Кривой Рог) Егор Твердохлеб
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Кривбас Кривий Ріг
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости