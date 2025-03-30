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Твердохлеб - после победы над Ворсклой: Эмоции положительные, но желтая карточка была лишней
Автор единственного и победного гола в матче дал комментарий
Фото: ФК Кривбас
Полузащитник "Кривбасса" Егор Твердохлеб поделился мыслями после победного матча против "Ворсклы" (0:1).
"Эмоции положительные, потому что команде удалось победить. Это была очень важная игра для нас, потому что перед этим мы не могли выиграть три матча подряд. Я надеюсь, что этот результат даст нам толчок, чтобы дальше мы могли чувствовать себя увереннее и набирать очки. Мы вышли на поле немного несобранныеми, потому "Ворскла" с первых минут перехватила инициативу, но потом нам удалось сосредоточиться и забить. Я думаю, что в такой игре шансов на победу имеет та команда, которая забивает первой. Возможно, нам немножко повезло, потому что концовка была нервной".
"Желтая карточка? Да, это был неприятный момент, потому что я вроде и забил, команда выиграла — все хорошо. Но она была лишней. Я не хотел ее получать. Я считаю, что у нас в команде есть игроки, которые могут заменить меня и выйти на поле. Ничего такого страшного в этом нет", — добавил Твердохлеб.
Напомним, что Егор Твердохлеб пропустит матч 23-го тура УПЛ против "Александрии" из-за перебора желтых карточек.
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На данный момент "Кривбасс" занимает пятое место, набрав 35 очков после 20-ти сыгранных матчей в чемпионате Украины.
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