Лупашко: Не знали, чего от Черноморца ждать после смены тренера. После свистка я был очень разозлен

Главный тренер львовских "Карпат" Владислав Лупашко выступил на послематчевой пресс-конференции.

В первом тайме "Черноморец" играл в линию из пяти защитников. Многие зоны были перекрыты. Нам нужно было привыкнуть к тому пространству, которое нам давал соперник, в частности, на полуфлангах. Не было много пространства за спинами защитников, потребовалось время. Ну и непосредственно в моменте с первым пенальти наши наработки сказались. Во втором тоже”.

"Черноморец" имел преимущество в понимании того, как будет проходить этот матч. Мы не знали, чего от них ждать после смены тренера. Уже в ходе матча мы начали подстраиваться под их стилистику. Начало игры было довольно тяжелым, несколько игроков вынуждены были овладевать новыми амплуа. Было нервно. После финального свистка наши болельщики довольны – это самое главное.

"В ходе матча мы подсказывали и Бабогло, и Стецкову. Мы не были готовы к такой тактике. Я доволен тем, как команда отреагировала на это. Я неоднократно отмечал, что наш тренировочный процесс является учебным. Но нужно похвалить соперника. В будущем с такой организованной игрой "Черноморец" не будет пропускать столько голов. Эта команда будет бороться до последнего.

Счет не отражает развитие событий в первом тайме. Но по поводу игры… Думаю, все закономерно. Я считаю, что у нас были очень высокие шансы забить на последних минутах игры. В нашем чемпионате голевая передача от голкипера – это редкость. Наша атака создала Якову Кинарейкину все условия для этого. Это титаническая работа, которую выполняют наши тренеры вратарей.

После свистка я был очень разозлен. Останавливать такие моменты – это кража. Я считаю, что тот момент имел все шансы завершиться голом. Счет не соответствует ходу игры в первом тайме, но четко отражает всю игру”, – рассказал тренер.