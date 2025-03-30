Кучер: Мы готовились не к такому развитию событий. Игроки не готовы физически. Черноморец должен быть в УПЛ

Александр Кучер прокомментировал поражение во Львове.

Как мы ни старались подбодрить команду, но видим, что Арсичу трудно было с эмоциями справиться. Потому и провалились с четвертым голом. Он покинул зону, побежал на игрока и там уже "Карпаты" реализовали момент. Они очень хорошо выбегают в контратаки. Третий гол Бруниньо комментировать трудно. Нам тоже нужны такие исполнители, которые решают моменты”.

"Мы готовились не к такому развитию событий. То, что мы видели в первом тайме – мы так и планировали играть. Однако случайность привела к двум пенальти, поэтому это надломило команду. Трудно в раздевалку получать два не нужные одиннадцатиметровые. Сразу скажу, что это два чистых пенальти.

"Мы хотели вернуться в игру, но не смогли достучаться до ребят. Четвертый гол – непринужденная ошибка. Арсич покинул зону, побежал к другому игроку, а Костенко забил в пустые ворота. Тогда мы поняли, что ему уже трудно было. Поэтому мы приняли решение выпустить Ракицкого, а Арсича сместить в центр. Мы видим, что игроки не готовы физически и нужно нам прибавлять в этом аспекте. Наша середина поля очень наелась, после 50 минут было тяжело.

"Черноморец" должен быть в УПЛ. Я не боюсь этого вызова, потому что хочу оставить команду в Премьер-Лиге. Ракицкий еще не был готов. Однако он неплохо вышел и хорошо смотрелся. У него еще нет тех кондиций, которые мы хотели бы. Впрочем, я думаю, что со временем мы будем давать ему больше тайминга. Мы будем подводить его через тренировку и увидим его 90 минут на поле.

Мне очень приятно видеть этот стадион и болельщиков. У меня был период, когда я играл во Львове, так что это останется в сердце навсегда”, – вспоминает специалист.