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Кучер: Мы готовились не к такому развитию событий. Игроки не готовы физически. Черноморец должен быть в УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Поединок даст тренерскому штабу немало тем для размышлений

Кучер: Мы готовились не к такому развитию событий. Игроки не готовы физически. Черноморец должен быть в УПЛ

Фото: ФК Чорноморець

Новина українською

Александр Кучер прокомментировал поражение во Львове.

"Мы готовились не к такому развитию событий. То, что мы видели в первом тайме – мы так и планировали играть. Однако случайность привела к двум пенальти, поэтому это надломило команду. Трудно в раздевалку получать два не нужные одиннадцатиметровые. Сразу скажу, что это два чистых пенальти.

Как мы ни старались подбодрить команду, но видим, что Арсичу трудно было с эмоциями справиться. Потому и провалились с четвертым голом. Он покинул зону, побежал на игрока и там уже "Карпаты" реализовали момент. Они очень хорошо выбегают в контратаки. Третий гол Бруниньо комментировать трудно. Нам тоже нужны такие исполнители, которые решают моменты”.

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"Мы хотели вернуться в игру, но не смогли достучаться до ребят. Четвертый гол – непринужденная ошибка. Арсич покинул зону, побежал к другому игроку, а Костенко забил в пустые ворота. Тогда мы поняли, что ему уже трудно было. Поэтому мы приняли решение выпустить Ракицкого, а Арсича сместить в центр. Мы видим, что игроки не готовы физически и нужно нам прибавлять в этом аспекте. Наша середина поля очень наелась, после 50 минут было тяжело.

"Черноморец" должен быть в УПЛ. Я не боюсь этого вызова, потому что хочу оставить команду в Премьер-Лиге. Ракицкий еще не был готов. Однако он неплохо вышел и хорошо смотрелся. У него еще нет тех кондиций, которые мы хотели бы. Впрочем, я думаю, что со временем мы будем давать ему больше тайминга. Мы будем подводить его через тренировку и увидим его 90 минут на поле.

Мне очень приятно видеть этот стадион и болельщиков. У меня был период, когда я играл во Львове, так что это останется в сердце навсегда”, – вспоминает специалист.

Александр Николаевич находился в расположении "зелено-белых" в сезоне 2019/20, появившись в четырех матчах.

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Александр Кучер Черноморец (Одесса)
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Источник:
Карпати
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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adey (Korosten)
30.03.2025 в 21:21
Рудько біг за пивом, просто на його шляху опииився суперник. понять і прастіть. але ставочка зайшла.
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Комментарии 2
adey (Korosten)
30.03.2025 в 21:21
Рудько біг за пивом, просто на його шляху опииився суперник. понять і прастіть. але ставочка зайшла.
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alex.belogubko (одесса)
30.03.2025 в 21:14
Рудько все последние игры не разу не выручил ЧО--устал есть голкипер Аниагбосо --тренер вратарей Боровик это второй Бабич и Янаков основной игрок
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