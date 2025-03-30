Вернидуб уверен в том, что Кривбасс заслужил на победу в матче против Ворсклы

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб дал комментарий после победы над "Ворсклой" (0:1)

"Была равная игра, на мой взгляд. Но «Кривбасс» победил, с чем я поздравляю наших болельщиков, команду, футболистов, руководство. Думаю, что мы заслуживали этот результат, потому что у нас было намного больше моментов. Мы забили мяч, могли делать счет 0:2, и играть спокойнее. Трудно что-то говорить, когда наши игроки не попадают в ворота с 5-7 метров. Реализация пока такая, что в четырех матчах в этом году забили только два гола. В целом я доволен результатом, но не очень доволен игрой, особенно в первые 15 минут. Соперник мог забить в начале игры, но Андрей Клищук потянул этот мяч. Впоследствии игра несколько выровнялась, мы создавали моменты, один из которых команда использовала, когда Егор Твердохлеб забил".