  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Вернидуб уверен в том, что Кривбасс заслужил на победу в матче против Ворсклы
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вернидуб уверен в том, что Кривбасс заслужил на победу в матче против Ворсклы

Премьер-лига

Наставник криворожской команды оценил игру своих подопечных

Вернидуб уверен в том, что Кривбасс заслужил на победу в матче против Ворсклы

Фото пресслужби ФК "Шахтар"

Новина українською

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб дал комментарий после победы над "Ворсклой" (0:1)

"Была равная игра, на мой взгляд. Но «Кривбасс» победил, с чем я поздравляю наших болельщиков, команду, футболистов, руководство. Думаю, что мы заслуживали этот результат, потому что у нас было намного больше моментов. Мы забили мяч, могли делать счет 0:2, и играть спокойнее. Трудно что-то говорить, когда наши игроки не попадают в ворота с 5-7 метров. Реализация пока такая, что в четырех матчах в этом году забили только два гола. В целом я доволен результатом, но не очень доволен игрой, особенно в первые 15 минут. Соперник мог забить в начале игры, но Андрей Клищук потянул этот мяч. Впоследствии игра несколько выровнялась, мы создавали моменты, один из которых команда использовала, когда Егор Твердохлеб забил".

Читайте такжеТвердохлеб - после победы над Ворсклой: Эмоции положительные, но желтая карточка была лишней

"Очень плохо, что Егор заработал желтую карточку и пропустит поединок в Александрии. Будем думать, кто у нас на этой позиции теперь сыграет. Впереди четыре очень мощных матча: "Александрия", "Динамо", "Шахтер", "Заря". Эти четыре игры покажут, что мы можем и где мы сможем быть в этом году: на каком месте и за что бороться. Если мы пройдем ровно эти туры, то, я думаю, что и результат будет неплохой также", — добавил Вернидуб.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что "Кривбасс" находится на пятом месте, имея в своем активе 35 очков после 20-ти сыгранных матчей в чемпионате Украины.

По теме
yellow-arrow
Первак: Были готовы сыграть на следующий день в Кривом Роге, но Кривбасс категорически отказался
yellow-arrow
Бартулович: Не узнал свою команду. Кто-то уже подумал, что мы чего-то достигли. Дали Колосу почувствовать, что они что-то здесь могут
yellow-arrow
Максимов – о будущем Ворсклы: Мы как-то доживем до лета, а что будет дальше – никто не знает
Юрий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости