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Вернидуб уверен в том, что Кривбасс заслужил на победу в матче против Ворсклы
Наставник криворожской команды оценил игру своих подопечных
Фото пресслужби ФК "Шахтар"
Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб дал комментарий после победы над "Ворсклой" (0:1)
"Была равная игра, на мой взгляд. Но «Кривбасс» победил, с чем я поздравляю наших болельщиков, команду, футболистов, руководство. Думаю, что мы заслуживали этот результат, потому что у нас было намного больше моментов. Мы забили мяч, могли делать счет 0:2, и играть спокойнее. Трудно что-то говорить, когда наши игроки не попадают в ворота с 5-7 метров. Реализация пока такая, что в четырех матчах в этом году забили только два гола. В целом я доволен результатом, но не очень доволен игрой, особенно в первые 15 минут. Соперник мог забить в начале игры, но Андрей Клищук потянул этот мяч. Впоследствии игра несколько выровнялась, мы создавали моменты, один из которых команда использовала, когда Егор Твердохлеб забил".
"Очень плохо, что Егор заработал желтую карточку и пропустит поединок в Александрии. Будем думать, кто у нас на этой позиции теперь сыграет. Впереди четыре очень мощных матча: "Александрия", "Динамо", "Шахтер", "Заря". Эти четыре игры покажут, что мы можем и где мы сможем быть в этом году: на каком месте и за что бороться. Если мы пройдем ровно эти туры, то, я думаю, что и результат будет неплохой также", — добавил Вернидуб.
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Напомним, что "Кривбасс" находится на пятом месте, имея в своем активе 35 очков после 20-ти сыгранных матчей в чемпионате Украины.
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