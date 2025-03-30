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Первая победа Ковалевки в 2025 году. Заря – Колос 0:3. Обзор матча

Премьер-лига
Обновлено

Холодный душ для черно-белых

Первая победа Ковалевки в 2025 году. Заря – Колос 0:3. Обзор матча

Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Новина українською

В конце первого тайма номинальные хозяева остались вдесятером и "хлеборобы" за считанные минуты вышли вперед. Это был тяжелый удар для подопечных Бартуловича, а после перерыва гости из Ковалевки добили растерянного соперника.

Луганский клуб занимает 8-ю позицию (29 очков) и 5 ​​апреля поедет к "Ворскле". Коллектив из Киевской области поднимается на 12-е место (21 балл) и в следующий понедельник будет принимать "Рух".

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Смотрите обзор матча 22 тура УПЛ

Киев. Стадион им. Валерия Лобановского

Заря – Колос 0:3

Голы: Цуриков, 42, 58, Ориховский, 63

Удаление: Тронтель, 38 (Заря)

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Заря (Луганск) Колос (Ковалевка)
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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