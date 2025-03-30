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Первая победа Ковалевки в 2025 году. Заря – Колос 0:3. Обзор матча
Холодный душ для черно-белых
Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
В конце первого тайма номинальные хозяева остались вдесятером и "хлеборобы" за считанные минуты вышли вперед. Это был тяжелый удар для подопечных Бартуловича, а после перерыва гости из Ковалевки добили растерянного соперника.
Луганский клуб занимает 8-ю позицию (29 очков) и 5 апреля поедет к "Ворскле". Коллектив из Киевской области поднимается на 12-е место (21 балл) и в следующий понедельник будет принимать "Рух".
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Смотрите обзор матча 22 тура УПЛ
Киев. Стадион им. Валерия Лобановского
Голы: Цуриков, 42, 58, Ориховский, 63
Удаление: Тронтель, 38 (Заря)
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