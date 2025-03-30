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Максимов – о будущем Ворсклы: Мы как-то доживем до лета, а что будет дальше – никто не знает
У клуба могут возникнуть проблемы с финансированием
Фото: ФК Ворскла
Полтавская "Ворскла" дома проиграла "Кривбассу". После матча традиционную пресс-конференцию дал главный тренер команды Юрий Максимов.
"Мы настраивались на такую игру, и я уверен, что не должны были проигрывать. В первом тайме мы играли хорошо, особенно в первые 15 минут. Ребята вышли с настроем, должны были забивать. Но в конце первого тайм пропустили необязательный гол в свои ворота.
Потом мы перестроились на игру в три защитника и пошел рискованный футбол. Там мы могли пропускать еще больше. Досадное поражение, но я не могу предъявить ребятам претензии. Они играют, стараются. Даже если у них не хватает мастерства. Я не могу сказать, что у кого-то не было желания. Но отмечу, что лучше себя проявляли полтавчане. Но знаете, команда выигрывает, а проигрывает тренер”.
"Кулач получил травму в товарищеском матче против "Горняк-Спорта". У него повреждена задняя поверхность бедра. Мы на него рассчитываем, но 2-3 недели ему еще предстоит лечиться. Иван Нестеренко получил травму и пока еще физически не готов. А относительно Гучека, у нас есть защитники на которых я рассчитываю.
Главное, чтобы мы знали и верили в то, что у клуба будет финансирование. Есть много тревожных слухов и разной информации. Сейчас мы как-нибудь доживем до лета, а что будет дальше – никто не знает”, – заявил специалист.
Полтавский клуб опустился в зону переходных матчей.
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