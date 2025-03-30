Максимов – о будущем Ворсклы: Мы как-то доживем до лета, а что будет дальше – никто не знает

Полтавская "Ворскла" дома проиграла "Кривбассу". После матча традиционную пресс-конференцию дал главный тренер команды Юрий Максимов.

"Мы настраивались на такую ​​игру, и я уверен, что не должны были проигрывать. В первом тайме мы играли хорошо, особенно в первые 15 минут. Ребята вышли с настроем, должны были забивать. Но в конце первого тайм пропустили необязательный гол в свои ворота.

Потом мы перестроились на игру в три защитника и пошел рискованный футбол. Там мы могли пропускать еще больше. Досадное поражение, но я не могу предъявить ребятам претензии. Они играют, стараются. Даже если у них не хватает мастерства. Я не могу сказать, что у кого-то не было желания. Но отмечу, что лучше себя проявляли полтавчане. Но знаете, команда выигрывает, а проигрывает тренер”.