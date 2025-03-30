Бартулович: Не узнал свою команду. Кто-то уже подумал, что мы чего-то достигли. Дали Колосу почувствовать, что они что-то здесь могут

Главный тренер "Зари" Младен Бартулович прокомментировал поражение от "Колоса" (0:3) в 22-м туре УПЛ.

"В первую очередь, хочется извиниться перед болельщиками. Грустный вечер для нас. Очень плохо вошли в игру. Потом еще была красная карточка, гол. После этого было уже очень тяжело. Очень плохой старт, не смогли переломить игру. Очень много ошибок было".

"Мы дали "Колосу" почувствовать, что они что-то здесь могут. У нас не было этой настройки, которая была до паузы на сборной. Я немного не узнал свою команду. Возможно, кто-то уже подумал, что мы чего-то достигли. Но я все время говорил им, что надо работать так же, как и до этой паузы. Сделаем выводы и будем готовиться к следующим поединкам”, – сказал Бартулович.