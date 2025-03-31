Кубок Украины, Барса в Мадриде и три дерби: Манчестера, Лондона и Милана. Расписание футбола на 31 марта – 6 апреля

Яркая неделя нас с вами ждет, очень насыщенная. Сразу три топовых европейских дерби, куча кубковых противостояний (в том числе и украинских), ответственные проверки для Артема Довбика и Анатолия Трубина в национальных чемпионатах. И это еще далеко на полный список, все топ-матчи на ближайшие 7 дней отобраны в одном материале специально для вас, поехали!

Понедельник, 31 марта

Спокойный старт недели. По матчу для любителей чемпионатов Италии и Испании.

21:45. "Лацио" – "Торино". Серия А. Megogo

22:00. "Сельта Виго" – "Лас-Пальмас". Примера. Megogo

Вторник, 1 апреля

Очень насыщенный вторник. Все начнется днем с матча Кубка Украины. Вечером будет много АПЛ, а также "Байер", "ПСЖ" и "Реал" в Кубках Германии, Франции и Испании соответственно.

13:00. "Буковина" – "Виктория". Кубок Украины. YouTube-канал "Буковины"

21:45. "Арсенал" – "Фулхэм". АПЛ. Setanta Sports App

21:45. "Вулверхэмптон" – "Вест Хэм". АПЛ. Setanta Sports App

21:45. "Арминия Билефельд" – "Байер". Кубок Германии. Megogo

22:00. "Ноттингем Форест" – "Манчестер Юнайтед". АПЛ. Setanta Sports App

22:00. "Эмполи" – "Болонья". Кубок Италии. Megogo

22:10. "Дюнкерк" – "ПСЖ". Кубок Франции. Megogo

22:30. "Реал" – "Реал Сосьедад". Кубок Испании. Megogo

Среда, 2 апреля

Огненная среда. В три раза больше Кубка Украины, чем во вторник, причем в каждом поединке есть как минимум по одной команде из верхней части таблицы УПЛ. Вечером Забарный ждет в гости "Ипсвич", Ярмолюк едет на "Сент-Джеймс Парк", команда Миколенко – на "Энфилд", также ждем Трубина в матче Примейры. А еще в кубковых противостояниях обводим дерби Милана и визит "Барселоны" в Мадрид.

14:00. "Александрия" – "Шахтер". Кубок Украины. УПЛ ТВ

18:00. "Верес" – "Полесье". Кубок Украины. N/A

18:00. "Рух" – "Динамо". Кубок Украины. УПЛ ТВ

21:45. "Борнмут" – "Ипсвич". АПЛ. Setanta Sports App

21:45. "Брайтон" – "Астон Вилла". АПЛ. Setanta Sports App

21:45. "Манчестер Сити" – "Лестер". АПЛ. Setanta Sports App

21:45. "Ньюкасл" – "Брентфорд". АПЛ. Setanta Sports App

21:45. "Саутгемптон" – "Кристал Пэлас". АПЛ. Setanta Sports App

21:45. "Штутгарт" – "РБ Лейпциг". Кубок Германии. Megogo

22:00. "Ливерпуль" – "Эвертон". АПЛ. Setanta Sports App

22:00. "Милан" – "Интер". Кубок Италии. Megogo

22:00. "Канны" – "Реймс". Кубок Франции. Megogo

22:15. "Бенфика" – "СК Фаренсе". Примейра. Megogo

22:30. "Атлетико" – "Барселона". Кубок Испании. Megogo

Четверг, 3 апреля

Ну и как это понимать? В среду запихали все, что только можно, а в четверг только один матч. Зато какой – дерби Лондона!

22:00. "Челси" – "Тоттенхэм". АПЛ. Setanta Sports App

Пятница, 4 апреля

От будничной рутины переходим к другой рутине – уик-энда. Днем стартует новый тур УПЛ, вечером можно как минимум посмотреть на "Баварию", или на "Дженоа" Руслана Малиновского.

15:30. "Ингулец" – "Оболонь". УПЛ. УПЛ ТВ

21:30. "Аугсбург" – "Бавария". Бундеслига. Setanta Sports App

21:45. "Дженоа" – "Удинезе". Серия А. Megogo

21:45. "Ницца" – "Нант". Лига 1. Megogo

22:00. "Райо Вальекано" – "Эспаньол". Примера. Megogo

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Суббота, 5 апреля

Смотрим еще два матча чемпионата Украины, а также следим за успехами Миколенко, Зинченко, Цыганкова, Забарного. Как всегда, надеемся увидеть в воротах "Реала" Андрея Лунина. Громко закроют день "Барселона" и "Бетис" – это мы смотрим.

13:00. "Ворскла" – "Заря". УПЛ. УПЛ ТВ

14:30. "Эвертон" – "Арсенал". АПЛ. Setanta Sports App

15:00. "Жирона" – "Алавес". Примера. Megogo

15:30. "Черноморец" – "ЛНЗ". УПЛ. УПЛ ТВ

16:30. "Хайденхайм" – "Байер". Бундеслига. Setanta Sports App

16:30. "Майнц" – "Хольштайн Киль". Бундеслига. Setanta Sports App

16:30. "РБ Лейпциг" – "Хоффенхайм". Бундеслига. Setanta Sports App

16:30. "Фрайбург" – "Боруссия Д". Бундеслига. Setanta Sports App

17:00. "Вест Хэм" – "Борнмут". АПЛ. Setanta Sports App

17:00. "Ипсвич" – "Вулверхэмптон". АПЛ. Setanta Sports App

17:00. "Кристал Пэлас" – "Брайтон". АПЛ. Setanta Sports App

17:15. "Реал" – "Валенсия". Примера. Megogo

18:00. "ПСЖ" – "Анже". Лига 1. Megogo

19:00. "Парма" – "Интер". Серия А. Megogo

19:30. "Мальорка" – "Сельта Виго". Примера. Megogo

19:30. "Вердер" – "Айнтрахт". Бундеслига. Setanta Sports App

19:30. "Астон Вилла" – "Ноттингем Форест". АПЛ. Setanta Sports App

20:00. "Брест" – "Монако". Лига 1. Megogo

21:45. "Милан" – "Фиорентина". Серия А. Megogo

22:00. "Барселона" – "Бетис". Примера. Megogo

22:05. "Лион" – "Лилль". Лига 1. Megogo

Воскресенье, 6 апреля

"Александрия" принимает "Кривбасс", "Левый берег" едет в гости к "Динамо", "Верес" – к "Шахтеру". "Брентфорд" Ярмолюка ждет у себя "Челси", также обязательно обводим дерби Манчестера, громкую португальскую вывеску с участием "Бенфики" Трубина и ждем голов Довбика в ворота "Ювентуса".