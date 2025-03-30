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Первак: Были готовы сыграть на следующий день в Кривом Роге, но Кривбасс категорически отказался
Наставник аистов вспомнил об отложенной встрече
Фото: ФК Лівий Берег
Главный тренер "Левого Берега" Виталий Первак поделился своими впечатлениями от игры с "Александрией" (0:1).
"Неприятный осадок остался после первого тайма. За вторую половину встречи нет претензий к футболистам, могу только похвалить за игру. К сожалению, в некоторых эпизодах не хватило мастерства. Нам еще есть над чем работать.
Очень много времени уделяли разбору игры "Александрии" на стандартах, но пропустили. Наверное, здесь больше вопроса к психологии игроков. Немного успокоились в перерыве и начали играть более раскрепощенно. Также стоит отдать должное сопернику, который заслуженно занимает второе место”.
"Что касается прошлого тура, то мы были готовы сыграть на следующий день в Кривом Роге, но "Кривбасс" категорически отказался от этого. В следующем туре нас ожидает очень сложный матч против "Динамо".
Если сыграем так же раскованно как во втором тайме против "Александрии", то все будет хорошо. Важно, чтобы ребята в психологическом плане подошли раскрепощенными к этому матчу”, – резюмировал наставник “Левого Берега”.
"Аисты" занимают 11-е место (22 пункта).
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