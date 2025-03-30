Первак: Были готовы сыграть на следующий день в Кривом Роге, но Кривбасс категорически отказался

Главный тренер "Левого Берега" Виталий Первак поделился своими впечатлениями от игры с "Александрией" (0:1).

"Неприятный осадок остался после первого тайма. За вторую половину встречи нет претензий к футболистам, могу только похвалить за игру. К сожалению, в некоторых эпизодах не хватило мастерства. Нам еще есть над чем работать.

Очень много времени уделяли разбору игры "Александрии" на стандартах, но пропустили. Наверное, здесь больше вопроса к психологии игроков. Немного успокоились в перерыве и начали играть более раскрепощенно. Также стоит отдать должное сопернику, который заслуженно занимает второе место”.