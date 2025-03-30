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Ашур: Мотивация не повторять подобные аномалии как с Вересом была у всех. Позиционно мы упускали много моментов
Наставник доволен реакцией после разгромного поражения
Фото: ФК Полісся
Комментарий главного тренера Имада Ашура после победного матча с ЛНЗ.
"Думаю, что большего заряда, чем предыдущая игра (против "Вереса" – прим.) нам не нужно было. Тем не менее, она была относительно давно и за эти недели нам не хватало определенного количества игроков. Фактически в полном составе мы собрались только в четверг. Поэтому мотивация не повторять подобные аномалии была у всех.
Не всегда будет все идеально, не всегда будут победы, но достоинство должно быть в каждом матче. Ребята в очередной раз показали свое желание быть самыми лучшими в каждом эпизоде. Поэтому спасибо за эту реакцию, особенно, учитывая, как не во время матч пришелся на паузу сборных”.
"Сложности, которые у нас возникали не только в предыдущем матче, но и до этого с точки зрения подборов, вторых мячей. Позиционно мы упускали много шансов, из-за позиции которую мы выбирали, подбирать эти мячи и не давать сопернику продвигаться – это один из ключевых факторов.
Второй наиболее важный фактор – это перерыв на сборную. Все в разных кондициях. Кроме этого перерыва некоторые травмы, с которыми мы столкнулись. Восстановившиеся буквально 2-3 дня назад игроки перед этим пропустили 8-9 дней. Волынец приехал в Черкассы с отравлением. Было очень много факторов. Определенные выводы с точки зрения того, что мы делали в предыдущих матчах, с точки зрения информации, определенное состояние игроков. Мы понимаем, что на восстановление не так много времени, это тоже держали в уме", – заявил тренер.
"Волки" одержали десятую победу в чемпионате.
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