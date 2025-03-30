Ашур: Мотивация не повторять подобные аномалии как с Вересом была у всех. Позиционно мы упускали много моментов

Комментарий главного тренера Имада Ашура после победного матча с ЛНЗ.

"Думаю, что большего заряда, чем предыдущая игра (против "Вереса" – прим.) нам не нужно было. Тем не менее, она была относительно давно и за эти недели нам не хватало определенного количества игроков. Фактически в полном составе мы собрались только в четверг. Поэтому мотивация не повторять подобные аномалии была у всех.

Не всегда будет все идеально, не всегда будут победы, но достоинство должно быть в каждом матче. Ребята в очередной раз показали свое желание быть самыми лучшими в каждом эпизоде. Поэтому спасибо за эту реакцию, особенно, учитывая, как не во время матч пришелся на паузу сборных”.