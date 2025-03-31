Пидгурский: Реализовать свои возможности нам не удалось, а Динамо село в оборону

Полузащитник "Руха" Денис Пидгурский прокомментировал поражение в игре с "Динамо".

"В эпизоде ​​с пропущенными голами команда неслаженно сыграла в обороне – мы не подстраховали друг друга и пропустили необязательные голы. Во втором тайме "Рух" хотел забить быстрый гол, чтобы вернуться в игру и диктовать свои условия на поле. Реализовать свои возможности нам не удалось, а "Динамо" села в оборону. К сожалению, отыграться мы не смогли”.

"Мы должны сплотиться и больше работать на тренировках над определенными игровыми моментами. Хочется реабилитироваться перед болельщиками и получить положительный результат уже в следующем кубковом матче с "Динамо".

Нашим новичкам непросто, особенно легионерам, ведь любому приходящему в новую команду футболисту нужно время на адаптацию. Команда проходит трудный период своего становления, но это вполне нормальный процесс, и нам нужно время, чтобы этот механизм заработал слаженно”, – заявил футболист.