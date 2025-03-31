Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пидгурский: Реализовать свои возможности нам не удалось, а Динамо село в оборону
Теперь надежды на матч кубка
Фото: Рух
Полузащитник "Руха" Денис Пидгурский прокомментировал поражение в игре с "Динамо".
"В эпизоде с пропущенными голами команда неслаженно сыграла в обороне – мы не подстраховали друг друга и пропустили необязательные голы. Во втором тайме "Рух" хотел забить быстрый гол, чтобы вернуться в игру и диктовать свои условия на поле. Реализовать свои возможности нам не удалось, а "Динамо" села в оборону. К сожалению, отыграться мы не смогли”.
"Мы должны сплотиться и больше работать на тренировках над определенными игровыми моментами. Хочется реабилитироваться перед болельщиками и получить положительный результат уже в следующем кубковом матче с "Динамо".
Нашим новичкам непросто, особенно легионерам, ведь любому приходящему в новую команду футболисту нужно время на адаптацию. Команда проходит трудный период своего становления, но это вполне нормальный процесс, и нам нужно время, чтобы этот механизм заработал слаженно”, – заявил футболист.
В нынешнем сезоне УПЛ Денис провел 21 матч.
Популярное сейчас
- Яремчук забил Панатинаикосу на 47-й секунде
- Неожиданные погромы от Колоса и Карпат. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- УПЛ. Карпаты - Черноморец 4:0. Провальный дебют Кучера
- Рух - Динамо: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Бывшая девушка Винисиуса переехала в Киев вместе с сыном Ромарио
- Бывшая звезда сборной Франции пожертвовал 20-летним браком ради бразильской красавицы